«Reclamamos transparencia en la cesión de terrenos de la Fundación San Martín»

«El proyecto de agroecología presentado por Tokixan elkartea es interesante, pero pedimos aclarar cómo se alinean los objetivos del acuerdo con los estatutos de ... la Fundación San Martín. La cesión de terrenos debe ser transparente, debe haber contrapartidas definidas y, lo más importante, se debe garantizar que la Fundación siga cumpliendo con sus fines sociales».

Así de explícito se mostró este miércoles el grupo municipal del PNV en una nota en la que deja claro su apoyo a Tokixan «por su valor para el desarrollo local y la apuesta por la agroecología», pero también se muestra preocupado por «la falta de claridad de algunos aspectos del acuerdo», preguntándose«cómo se alinean los objetivos de la cesión con lo recogido por los estatutos de la Fundación San Martín».

La portavoz jeltzale, Amaia Erostarbe aplaude «el aprovechamiento de terrenos en Zubillaga y Usako, y la adaptación del caserío Erguina Etxeberri porque respeta nuestra historia y cultura, y tiene un gran valor añadido para las y los oñatiarras».

Además, considera que este tipo de iniciativas «refuerzan el desarrollo sostenible, fomentan el respeto al medio ambiente y apoyan la economía local, valorando los productos autóctonos y apoyando a losproductores locales». Pero a pesar de su apoyo al proyecto, los jeltzales han planteado algunas preguntas en la reunión de la Fundación San Martín.

«Nuestro apoyo al proyecto es firme, pero no podemos obviar que hay puntos que aún requieren aclaración. Nos gustaría saber si, a cambio de esta cesión, la Fundación San Martín recibirá algún tipo de compensación. ¿Tokixan Elkartea pagará alguna renta a San Martin Fundazioa? Si, por ejemplo, se estableciera una renta mensual de 100 euros, con ese dinero se podría adquirir una silla de ruedas eléctrica para las personas usuarias de la residencia San Martín, donde actualmente hay carencias» señalan desde el PNV.

Ninguna contrapartida

«Los estatutos de la Fundación San Martín son muy claros: los recursos y beneficios generados deben destinarse a cubrir las necesidades de los ciudadanos que se encuentran en una situación más vulnerable, por edad o circunstancias personales.

Y la gran pregunta es: ¿Cómo encaja este objetivo en el acuerdo de cesión propuesto? ¿Dónde está reflejada esta finalidad en la propuesta? No vemos ninguna mención en la documentación presentada por la alcaldesa, ni en el informe técnico» relatan.

Insisten en que «la cesión debe ser transparente, debe haber contrapartidas definidas y, lo más importante, se debe garantizar que la Fundación San Martín siga cumpliendo con sus fines sociales». Erostarbe considera esencial « definir cómo se va a utilizar el patrimonio de la Fundación San Martín y qué beneficios reales generará para los usuarios de la residencia», ya que «una cesión que en los términos aprobados no tiene ninguna contrapartida para la residencia».