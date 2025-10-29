Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A la portavoz jeltzale Amaia Erostarbe le preocupa la falta de claridad.

Oñati

«Reclamamos transparencia en la cesión de terrenos de la Fundación San Martín»

El PNV apoya el proyecto de agroecología de Tokixan, pero pide que se aclare «cómo se alinean los objetivos del acuerdo con los estatutos de la fundación»

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

«El proyecto de agroecología presentado por Tokixan elkartea es interesante, pero pedimos aclarar cómo se alinean los objetivos del acuerdo con los estatutos de ... la Fundación San Martín. La cesión de terrenos debe ser transparente, debe haber contrapartidas definidas y, lo más importante, se debe garantizar que la Fundación siga cumpliendo con sus fines sociales».

