Punto de información y test sobre drogas con la asociación Ai Laket

M. G. OÑATI. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La asociación Ai Laket! tendrá hoy, a partir de medianoche, un punto de información y hará test preventivos de drogas en las txosnas en el que informará sobre los riesgos y consecuencias de los consumos de cannabis, anfetamina o speed, cocaína, éxtasis, LSD, ketamina,... y hará testing.

Se trata de un programa de intervención en ámbitos festivos, basado en el testado y análisis de sustancias estupefacientes y en la información, tanto genérica como personalizada tanto a potenciales consumidores como a personas interesadas en aspectos relacionado con el uso de drogas.

Este tipo de iniciativas han demostrado una gran efectividad a la hora de contactar con la juventud y recoger datos e información sobre la aparición de nuevas sustancias y sobre cambios en los patrones de consumo.