Premios del concurso de fotografía de Pake Leku

La afición a la fotografía cotiza al alza, también entre la población jubilada, que al disponer de más tiempo libre puede dedicarle más atención. Eso, y que los teléfonos móviles hacen este arte aún más sencillo y accesible, animaron a Pake Leku a organizar un certamen entre sus asociados y asociadas que ya tiene ganadores. Un atardecer en la montaña firmada por Gurutze Anduaga, se ha llevado el premio del jurado, y una instantánea de un gato al sol en una localidad costera, de Iñaki Madinazkoitia, el otorgado por los socios.