Oñati

El PNV pide al gobierno municipal que «se implique en una solución ante la huelga en la limpieza viaria»

Los jeltzales mostraron este jueves su respaldo a los trabajadores de limpieza que han anunciado una huelga indefinida a partir del día 27

Marian González Lizarralde

Oñati

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

El grupo municipal de EAJ-PNV mostró este jueves su apoyo a las y los trabajadoresmunicipales de limpieza viaria, que han anunciado el inicio ... de una huelga indefinida a partir del día 27, coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales.

