El PNV pide al gobierno municipal que «se implique en una solución ante la huelga en la limpieza viaria»

El grupo municipal de EAJ-PNV mostró este jueves su apoyo a las y los trabajadoresmunicipales de limpieza viaria, que han anunciado el inicio ... de una huelga indefinida a partir del día 27, coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales.

Ante esta situación, los jeltzales se han reunido con representantes del personal municipal de limpieza viaria. La portavoz del PNV, Amaia Erostarbe, ha subrayado que la plantilla «lleva tiempo trasladando su malestar y las dificultades para prestar un servicio de calidad en Oñati. La falta de personal suficiente, falta de puestos cualificados para diversa maquinaria, las bajas constantes... están generando una situación insostenible que no podemos ignorar».

Desde EAJ-PNV recuerdan que, a día de hoy, el servicio de limpieza viaria «no responde a lo que las y los oñatiarras merecen». Señalan que «las calles raramente se limpian con agua porque se necesita disponer de más personal para utilizar la barredora y el camión cisterna». A todo ello se añaden «carencias materiales, como la necesidad de mejorar las papeleras, que presentan problemas ergonómicos». Problemas que consideran constatan su reciente denuncia «sobre la dejadez de la limpieza en el municipio».

Las y los trabajadores han planteado un conjunto de demandas que el grupo jeltzale considera «que se deben tener en cuenta para garantizar un servicio digno». Hablan de «el refuerzo estructural de la plantilla con dos trabajadores adicionales, la fijación de una jornada diaria de 7:25 horas con carácter estable y una mejor organización de los turnos. Medidas que buscan la mejora del servicio», ha explicado Amaia Erostarbe.

Reivindicaciones razonables

Los jeltzales consideran imprescindible que el Gobierno municipal se implique «de manera real» en este conflicto. «La limpieza viaria es un servicio esencial, directamente vinculado a la salud pública y a la calidad de vida No es admisible que el malestar de la plantilla y la precariedad del servicio sigan creciendo mientras el Gobierno de Bildu permanece pasivo», ha denunciado la portavoz del PNV.

Erostarbe ha concluido tendiendo la mano tanto a las y los trabajadores como al Gobierno municipal de EH Bildu: «Desde EAJ-PNV reiteramos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de consensos que permitan desbloquear esta situación. Oñati necesita un servicio de limpieza eficaz y trabajadores motivados y reconocidos y para ello es imprescindible un compromiso firme y real».