El PNV denuncia «el abandono del municipio» y exige «medidas urgentes»

I. MURILLO oñati. Jueves, 26 de junio 2025, 20:53

El grupo municipal de EAJ-PNV ha vuelto a alzar la voz ante lo que considera una situación insostenible en Oñati: el creciente deterioro del entorno urbano, con pintadas, carteles, pegatinas, jardines sin atender y hierba sin cortar que afectan tanto al casco histórico como a espacios emblemáticos del municipio.

Aseguran que esta imagen de dejadez no puede normalizarse y anuncian la presentación de una moción en el Pleno de ayer jueves para exigir medidas urgentes de limpieza, mantenimiento y sensibilización.

No es la primera vez que el grupo lanza este tipo de alertas. Ya en febrero del año pasado llevaron al Pleno una propuesta con el mismo objetivo, pero aseguran que, desde entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. Por eso, ahora vuelven a pedir un compromiso firme y real por parte del gobierno municipal de EH Bildu.

Amaia Erostarbe, portavoz de EAJ-PNV en Oñati, señala que el deterioro visible de fachadas, la suciedad acumulada y la falta de cuidado de los jardines son consecuencia directa de la inacción institucional.

A su juicio, se trata no solo de una cuestión estética, sino también de respeto al espacio público y al patrimonio compartido. En este sentido, subraya que incluso la Ordenanza Municipal sobre el uso de la publicidad no comercial en lugares públicos prohíbe expresamente muchas de estas prácticas.

Desde EAJ-PNV consideran que la moción está en línea con lo previsto en el presupuesto municipal de este año, concretamente con el Plan Especial de Reforma del Casco Histórico, y piden que se actúe cuanto antes para frenar el actual deterioro.

«La convivencia también se construye cuidando lo que es de todos y todas», recuerda Erostarbe. Y añade: «No todo vale, mucho menos si supone ensuciar o degradar el entorno común. Llenar las paredes de carteles o dañar fachadas no puede seguir siendo parte del paisaje cotidiano de Oñati».