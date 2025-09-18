Pelota, bertsos y barracas a precio reducido como anticipo al primer rataplán

Las compañías demostraron este jueves en el ensayo general, que ya está preparadas para la fiesta tamborrera.

«Con el calorazo que está haciendo estos días, es un fastidio que el sábado venga mal tiempo. A ver si nos libramos de la lluvia». Ese era ayer uno de los comentarios más repetidos mientras las y los escolares de tercero y cuarto de primaria que saldrán este sábado en la Tamborrada infantil celebraban el último ensayo. «Hoy se han tenido que guarecer del agobiante calor en el frontón cubierto de Larraña y el sábado estaremos mirando al cielo para que no llueva. Lo del tiempo es una locura»:

La mezcla de ilusión y nerviosismo de los 115 txikis que saldrán en el desfile y sus familias se desbordará definitivamente este sábado. Quienes nacieron en los años 2016 y 2017 ejercerán de embajadores de los sanmigueles en la primera gran cita festiva. Solo falta que el tiempo acompañe, y eso es lo que más preocupa: las tormentas.

Este viernes

Barracas El recinto ferial abre este viernes en la nueva ubicación de Olaitturri con una de las tres jornadas de precio reducido (1.5 euros) negociadas con el Ayuntamiento.

Pelota El frontón de Zubikoa acoge a partir de las 18.00 horas las semifinales del Torneo Master Laboral Kutxa de Verano con la oñatiarra Madalen Etxegarai buscando el paso a la final, lo que hace más atractivo aún en cartel.

Festival de bertsolaris A partir de las 19.30 en Santa Ana con Amets Arzallus, Nerea Ibarzabal, Alaia Martín, Urko Arregi, Aroa Arrizubieta y Aitor Mendiluze.

Este sábado

11 00. Atsolorra, la bienvenida a las y los recién nacidos desde las pasadas fiestas en el salón de plenos.

11 30. Pasacalles de comparsas de gigantes y cabezudos de Oñati, Villabona y Tafalla.

16 00. Campeonato de balonmano. Sénior masculino, Fagor Profesional Aloña contra Arrasate Eskubaloia.

16 30. Campeonato de mus en la plaza de Portu.

18 00. Campeonato de balonmano. Sénior femenino, Construcciones Ugarte Aloña contra Tolosa Eskubaloia.

18 00. Tamborrada infantil.

Por lo demás, todo está dispuesto para que los más txikis al son de la «Marcha de San Miguel», «Desde Udana a Zubillaga», «Retreta» o «Mirentxu» paseen su ilusión a ritmo de tambores y palillos. Las comparsas de cocineros y gastadores y las banderas de las sociedades acompañarán a tambores y barriles en el desfile junto a la carroza.

Madalen Etxegarai buscará en casa el billete a la final del Torneo Master Laboral Kutxa de verano con Capellán como aliada

Todas las compañías partirán de Bidaurreta a las seis de la tarde con el acompañamiento de la Banda de Música, y tras realizar su habitual periplo por las calles del centro urbano, concluirán su recorrido en la plaza de los Fueros con el alarde final.

Este viernes, tres aperitivos

Este viernes no faltarán aperitivos festivos para calentar motores. Zubikoa acoge, a partir de las 18.00 horas, las semifinales del Torneo Master Laboral Kutxa de verano de pelota por parejas.

La cita deportiva es de primera, con las mejores pelotaris del momento en cartel y el aliciente de animar a la oñatiarra Madalen Etxegarai, que busca el pase a la final en casa con Capellán como aliada. En frente tendrán a Lopez Murua y sobre todo a Gaminde, con la que el año pasado Madalen se proclamó txapeldun de este torneo.

El otro pasaporte a la final de categoría élite se dilucidará entre Aldai y Betegi y Zabaleta y Bertiz. Pero además, el campeonato estival está siendo un escaparate ideal para ver y conocer a jóvenes pelotaris y abriendo el festival de Zubikoa habrá un partido juvenil entre Lizarralde y Sistiaga y Balerdi e Iparragirre.

A las 19.30, Santa Ana acogerá otro cartel de primera, pero de bertsolaris con Amets Arzallus, Nerea Ibarzabal, Alaia Martín, Urko Arregi, Aroa Arrizubieta y Aitor Mendiluze. La cita festiva con el bertsolarismo que organiza Txinparta Bertso Eskola se ha adelantado este año en la programación con nueva sede, Santa Ana Antzokia en lugar de Zubikoa.

Este viernes también, para ir calentando el ambiente, los feriantes celebrarán la primera de las tres jornadas de precio reducido (con los viajes a 1,5 euros) pactadas con el Ayuntamiento para sanmigeles y rosarios.

Las atracciones y casetas estrenan además ubicación en la cancha de Olaitturri por las obras que están desarrollando en el entorno del frontón de la plaza. El cambio no ha hecho mucha gracia a los feriantes que con los descuentos el día de apertura del recinto buscan acercar a la gente añ nuevo emplazamiento festivo y darle protagonismo.