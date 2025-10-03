La parroquia se cerrará al culto cuatro meses

La misa mayor del domingo de Rosario de este domingo será, salvo que haya funeral el lunes, la última que se celebre en la ... parroquia de San Miguel Arcángel este año. El martes, el templo se cerrará por un periodo estimado de cuatro meses para cambiar el alumbrado interior, limpiar los retablos, y lijar y barnizar el piso de madera.

Una 'ITV' en toda regla en la que aprovechando el lavado de cara, no solo se mejorará la eficiencia energética del templo, también se quiere generar una experiencia visual más atractiva a visitantes y fieles.

«Se van a instalar focos led dirigidos que realzarán aspectos artísticos concretos. Va a haber más luz, pero se jugará con los claroscuros con el objetivo de resaltar los detalles. Es un cambio de filosofía que hemos decidido acometer con la asesoría de una especialista en iluminación de edificios históricos que ha trabajado en los proyectos de la Catedral de Santiago de Compostela y la Sagrada Familia de Barcelona» explica el párroco Horacio Argarate.

A partir del martes los funerales y oficios religiosos que albergaba el templo se celebrarán en la iglesia de los Agustinos

Tras plantar cara los últimos años a los xilófagos y también a las humedades y goteras, el templo parroquial completa su 'lifting' cambiando el alumbrado, realizando una limpieza general a los retablos, y lijando y barnizando la tarima de madera del suelo.

Problema con la altura

La necesidad de reemplazar los focos, está en el origen de una intervención que finalmente se ha ampliado a otros campos para aprovechar el cierre del templo. «Las luminarias está muy altas y cuando se estropean cambiarlas es todo un problema. Meter un elevador es un riesgo porque el suelo se puede hundir, así que se decidió bajarlas a una altura asequible, a la que pueda accederse con una escalera- cuenta Argarate-. Al mismo tiempo abordamos la iluminación general del templo, si era correcta o no».

En busca de una solución, recurrieron a Ara Darriba, de Lighting & Architectural Systems, y la propuesta fue renovar completamente el sistema .Así las cosas, se cambiará la ubicación de los focos, llevándolos a un nivel más bajo, y se instalarán luminarias especiales, dirigiendo la luz hacia los retablos y los elementos artísticos de interés que tiene la iglesia.

Dando forma a la nueva propuesta lumínica salió a relucir otro problema , que «los retablos tenían polvo a punta de pala». Estaban tan sucios que la comisión parroquial decidió aprovechar el cierre para montar los andamios necesarios y limpiarlos.

«Contactamos con el oñatiarra Xabier Mendizabal, que es un profesional de la restauración y se va a encargar de limpiar todos los retablos . Y metidos ya en harina, se lijará y barnizará también el suelo y se sustituirán las tablas rotas».

Las obras arrancarán el próximo martes, día 7, tras las fiestas, y si no hay contratiempos, finalizarán en febrero. Mientras la parroquia de San Miguel permanezca cerrada los funerales se celebrarán en la iglesia de los Agustinos y los servicios de fin de semana también en el horario parroquial, es decir, los sábados a las 19.00. y los domingos a las 12.00 horas. Una decisión similar a la tomada hace tres años, cuando la parroquia cerró durante un mes para tratar la madera contra la carcoma.

El nuevo alumbrado tiene un presupuesto de 41.202 euros, la limpieza de retablos 11.560 y la operación de lijado y barnizado del suelo 32.782, a los que habrá que sumar el andamiaje y otras pequeñas intervenciones que se prevén sufragar con fondos de la última cuestación popular y la ayuda económica del Ayuntamiento.