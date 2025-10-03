Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Como se aprecia en esta imagen de un concierto, los focos están muy altos y su acceso es complicado. MARIAN

Oñati

La parroquia se cerrará al culto cuatro meses

Se va a cambiar y redistribuir el alumbrado interior del templo, limpiar los retablos y lijar y barnizar la tarima del suelo

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

La misa mayor del domingo de Rosario de este domingo será, salvo que haya funeral el lunes, la última que se celebre en la ... parroquia de San Miguel Arcángel este año. El martes, el templo se cerrará por un periodo estimado de cuatro meses para cambiar el alumbrado interior, limpiar los retablos, y lijar y barnizar el piso de madera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La parroquia se cerrará al culto cuatro meses

La parroquia se cerrará al culto cuatro meses