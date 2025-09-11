Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Onati

'Oñati Saria' acoge mañana la penúltima cita ciclista del Torneo Lehendakari

M. G.

oÑATI.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El Premio San Miguel de ciclismo de aficionados 'Oñati Saria' trae mañana a lo más granado del pelotón élite y sub-23 a Oñati. Categorías que garantizan la presencia de todos los equipos importantes del ciclismo vasco en la línea de salida, y en la que Aimar Erostarbe (Caja Rural) serán el único oñatiarra en la línea de salida,.

La penúltima cita del Torneo Lehendakari arrancará a las 10.00 junto a la antigua Universidad y tras un recorrido de 115 kilómetros se prevé que al centenar y medio de corredores lleguen al mismo punto hacia las 12.52.

Un año más, la carrera, que cumple su 38ª edición, vendrá cargada de montaña, especialmente en su tramo final con esas subidas encadenadas a Barbari, Aztiria o el muro de Arregi, que se corona a apenas cuatro kilómetros de meta y suele ser decisivo con su kilómetro con rampas superiores al 10%. El tener cuatro puertos de montaña de tercera categoría, el Alto de Udana (km 44), el Alto de Atagoiti (km 51), el Alto de Aztiria (km 86) y el alto de Arregi (km 111) hace que la carrera suela ser explosiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Oñati Saria' acoge mañana la penúltima cita ciclista del Torneo Lehendakari