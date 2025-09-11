'Oñati Saria' acoge mañana la penúltima cita ciclista del Torneo Lehendakari

M. G. oÑATI. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Premio San Miguel de ciclismo de aficionados 'Oñati Saria' trae mañana a lo más granado del pelotón élite y sub-23 a Oñati. Categorías que garantizan la presencia de todos los equipos importantes del ciclismo vasco en la línea de salida, y en la que Aimar Erostarbe (Caja Rural) serán el único oñatiarra en la línea de salida,.

La penúltima cita del Torneo Lehendakari arrancará a las 10.00 junto a la antigua Universidad y tras un recorrido de 115 kilómetros se prevé que al centenar y medio de corredores lleguen al mismo punto hacia las 12.52.

Un año más, la carrera, que cumple su 38ª edición, vendrá cargada de montaña, especialmente en su tramo final con esas subidas encadenadas a Barbari, Aztiria o el muro de Arregi, que se corona a apenas cuatro kilómetros de meta y suele ser decisivo con su kilómetro con rampas superiores al 10%. El tener cuatro puertos de montaña de tercera categoría, el Alto de Udana (km 44), el Alto de Atagoiti (km 51), el Alto de Aztiria (km 86) y el alto de Arregi (km 111) hace que la carrera suela ser explosiva.