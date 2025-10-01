Movilizaciones por la huelga en la limpieza viaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

La huelga indefinida iniciada el sábado por los trabajadores municipales de la limpieza viaria no se ha dejado sentir en los entornos festivos por verse obligados a cumplir el 100% de los servicios mínimos, pero sí ha tenido presencia en la calle con concentraciones, pegada de carteles y reparto de pasquines. Desde ayer con los servicios mínimos al 25% el conflicto toma otro cariz y se intensificará una vez concluyan los Errosaixuek.