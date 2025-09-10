Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«La grabación de 'Gaua' el sábado nos dejó un gran sabor de boca»

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

Algunas de las voces de Hots han afinado bien sus cuerdas vocales el fin de semana pues el sábado participaron en el seno de Ganbara en la grabación de 18 piezas de la banda sonora de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo. En una maratoniana jornada de doce horas, la coral interpretó 18 piezas musicales compuestas por Arantzazu Calleja y Maite Arroitajauregi que podrán disfrutarse a partir del 14 de noviembre en las salas de cine. « Ha sido una experiencia que nos ha dejado muy buen sabor de boca, hay mucha participación de coro y por las imágenes que hemos visto la película va a ser espectacular. Estamos muy contentos y satisfechos con el resultado» relata Biain. oGA está cogiéndole el gustillo a las bandas sonoras y ya había trabajado antes tanto con Urkijo, como con Calleja.

'Gaua', es el tercer largometraje de Urkijo tras los éxitos de 'Errementari' e 'Irati' y se adentra en el inquietante mundo nocturno de la mitología vasca, combinando fantasía y realidad histórica. Protagonizada por Yune Nogueiras, Ane Gabarain, Elena Irureta e Iñake Irastorza, la cinta se estrenará en la 58ª edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges.

