Onati

La digitalización rural continuará en Olabarrieta actualizando 500 hectáreas

M.G.

oñati.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Recoger georreferenciados mediante GPS los límites y emplazamientos de los terrenos rurales y, de paso, corregir y actualizar la información del servicio de catastro de la Diputación. Ese es el objetivo del proceso de transformación digital que el Ayuntamiento inició el año pasado y continuará en Olabarrieta.

La zona rural es muy amplia, más de 10.000 hectáreas divididas en 28 polígonos en el catastro, así que el trabajo se proyectó por fases. Los próximos 12 meses se cartografiarán 434 parcelas de Olabarrieta que comprenden 500 hectáreas de dos polígonos con un presupuesto de 54.846 euros, y un plazo de ejecución de un año.

La idea es ir completando la cartografía digital del entorno rural poco a poco porque Oñati es el municipio más extenso de Gipuzkoa. Con la digitalización de las parcelas rurales se dispondrá de una base de datos mucho más actualizada, y además en soporte digital, que facilitará la gestión del medio rural .La información sobre dónde comienzan y finalizan los terrenos se pierde a veces con el cambio generacional, y la que existe en el catastro, la que cuentan en el Ayuntamiento o la que tienen los y las dueñas no siempre coinciden . Cuando finalice la digitalización, toda esa información estará ordenada, acordada y en soporte digital.

