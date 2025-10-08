Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Pintando en la calle. MARIAN

Onati

Los cursos de pintura, manualidades decorativas y cerámica abren inscripciones

M.G.

oñati.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

«Es terapéutico, relaja, desestresa y permite desconectar del día a día» así definen excursillistas el programa de ocio artístico municipal que arrancará el 3 de noviembre. La inscripción se abre hoy y podrá realizarse hasta el día 19 de forma presencial en Kultur etxea, u online a través de la web municipal.

Cada vez es más importante disponer de vías de escape para desconectar de la rutina, así que no es de extrañar el éxito que tienen los cursillos de tiempo libre que organiza el departamento de cultura.

Quienes quieran hacer sus pinitos en la pintura seguirán disponiendo de un aula de iniciación a la reina de las bellas artes, de la mano de Ainhoa Cabero los lunes y martes. Txikis y gaztetxos tendrán también la oportunidad de desarrollar su inquietud artística en este campo en las clases de Naroa Olalde. Se han establecido tres grupos de edad: 6 a 8 años, 9 a 13 y 14 a 18 años, además los martes habrá un grupo más heterogéneo de 6 a 13 años.

Los más mañosos y aquellos que pese a no serlo disfruten con los trabajos manuales, podrán hacerlo en las manualidades decorativas que enseñará Jasone Agirre en clases diferenciadas para gaztetxos (9 a 15 años) los miércoles, y adultos los martes.

La cerámica se consolida también en la oferta cursillista de la mano de June Larzabal con clases también para gaztetxos (9 a 13 años) y adultos, en ambos casos los lunes.

En la mayoría de los casos hay varios turnos con lo que las personas interesadas pueden acomodarse al horario que más les convenga. Desde cultura recuerdan que «si el número de inscritos supera las plazas ofertadas, se adjudicarán por sorteo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los cursos de pintura, manualidades decorativas y cerámica abren inscripciones

Los cursos de pintura, manualidades decorativas y cerámica abren inscripciones