Los cursos de pintura, manualidades decorativas y cerámica abren inscripciones

M.G. oñati. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

«Es terapéutico, relaja, desestresa y permite desconectar del día a día» así definen excursillistas el programa de ocio artístico municipal que arrancará el 3 de noviembre. La inscripción se abre hoy y podrá realizarse hasta el día 19 de forma presencial en Kultur etxea, u online a través de la web municipal.

Cada vez es más importante disponer de vías de escape para desconectar de la rutina, así que no es de extrañar el éxito que tienen los cursillos de tiempo libre que organiza el departamento de cultura.

Quienes quieran hacer sus pinitos en la pintura seguirán disponiendo de un aula de iniciación a la reina de las bellas artes, de la mano de Ainhoa Cabero los lunes y martes. Txikis y gaztetxos tendrán también la oportunidad de desarrollar su inquietud artística en este campo en las clases de Naroa Olalde. Se han establecido tres grupos de edad: 6 a 8 años, 9 a 13 y 14 a 18 años, además los martes habrá un grupo más heterogéneo de 6 a 13 años.

Los más mañosos y aquellos que pese a no serlo disfruten con los trabajos manuales, podrán hacerlo en las manualidades decorativas que enseñará Jasone Agirre en clases diferenciadas para gaztetxos (9 a 15 años) los miércoles, y adultos los martes.

La cerámica se consolida también en la oferta cursillista de la mano de June Larzabal con clases también para gaztetxos (9 a 13 años) y adultos, en ambos casos los lunes.

En la mayoría de los casos hay varios turnos con lo que las personas interesadas pueden acomodarse al horario que más les convenga. Desde cultura recuerdan que «si el número de inscritos supera las plazas ofertadas, se adjudicarán por sorteo».