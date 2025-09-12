Los compases igualitarios de Oñatz se abren camino entre la cantera txiki

La gran fiesta de dantzaris txikis, el 'Haurren Eguna', vivirá este domingo una edición histórica, y no por la nutrida participación (se esperan unos ... 600 dantzaris) o las altas temperaturas las previsiones meteorológicas auguran solazo), sobre todo porque Oñatz sigue dando pasos en pro de la eliminación de la diferenciación de género en los bailes y en la vestimenta tradicional. Y un grupo de una treintena de dantzaris txikis de la nutrida cantera oñatiarra estrenará vestimenta igualitaria.

«En una de las quintas todos los dantzaris sean niños o niñas llevarán la misma ropa sin distinción de sexo, marcando el rumbo del camino a seguir en el trabajo con las jóvenes generaciones» han explicado desde la organización, que siempre ha cuidado mucho el Haurren Eguna, no en vano la organización de la primera edición en 1970 fue el germen de Oñatz.

Grupos participantes

Doce Lurra (Urretxu), Oinarin (Antzuola), Ibai Ega (Lizarra), Lore Gazteak (Arrasate), Berriztasuna (Portugalete), Jalgi (Zarautz), Txikitxu (Arrasate), Elai Alai (Gernika), Irrintzi (Zumarraga), Urrats (Soraluze), Leizarra (Aretxabaleta) y Oñatz (Oñati)

Programa

9 00. Diana de Aita Madina Txistulari Taldea.

10 15. Bienvenida a los grupos invitados en la arboleda Obispo Otadui..

11 00. Hamaiketako en Irunberri plaza.

11 45. Bienvenida y aurresku de honor del alkatxe-txiki Aimar Mendizabal Altzelai.

12 00. Pasacalles.

13 30. Reparto de dantzaris para comer.

17 00. Kalejira desde Etxaluze.

17 15. Alarde de todos los grupos participantes en la fiesta dantzari en la plaza.

18 30. Gigantes y cabezudos.

Las euskal dantzak están avanzando hacia la no distinción de género, superando los roles tradicionales y fomentando la unidad del grupo, no la diferenciación por sexo, y Oñatz es una de las agrupaciones que están capitaneando ese proceso.

Así, desde que las mujeres se incorporaron con naturalidad a las Korpus Dantzak en 2018, el proceso de reflexión igualitaria no ha parado en el seno de la agrupación. Llevan tiempo trabajando en que no haya distinción entre bailes de chicos y de chicas, y la nueva vestimenta idéntica y neutral es un nuevo paso en ese sentido. Una apuesta por derribar las distinciones tradicionales en el vestuario y la participación, buscando una mayor igualdad en las euskal dantzak.

Hamaiketako en Irunberri

Novedades al margen, ya está todo preparado para que cerca de seiscientos dantzaris y otro centenar y pico de músicos y acompañantes inunden este domingo de colorido, ritmos e ilusión las calles.

Es todo un clásico del trepidante mes de septiembre. Han pasado ya 55 años de la primera edición y la fiesta no solo sigue viva, sino que es una de las concentraciones más apreciadas y multitudinarias del calendario de los grupos de baile. Solo ha faltado dos años a su cita, en 2020 y 2021 por la pandemia, así que este domingo celebrará su 53 edición.

Sobra decir que es una jornada muy especial para el colectivo cultural de baile, una gran familia que goza de una excelente salud porque siempre ha habido dantzaris dispuestos a ser la llave de la transmisión.

El programa despertará a las nueve de la mañana con la tradicional kalejira de txistularis. La diana dará paso al ceremonial de recepción de los grupos invitados, que llegarán a la arboleda de Otadui a las 10.15. En esta edición, los anfitriones de Oñatz estarán acompañados por once grupos de danza procedentes de Portugalete, Arrasate, Lizarra, Urretxu, Soraluze, Gernika, Zarautz, Aretxabaleta, Zumarraga y Antzuola.

La recepción dará paso a un animado hamaiketako en Irunberri plaza y a las 11.45 horas al saludo del alkate txiki en la plaza, papel que representará Aimar Mendizabal Altzelai. El simbólico aurresku de honor inaugurará oficialmente la fiesta y dará el pistoletazo de salida al desfile por las calles y barrios, un pasacalle que se interrumpirá a las 13.30 horas para la comida.

El acto central volverá a ser el alarde, a partir de las 17.15 horas, con la participación de todos los grupos invitados. Tras la exhibición la ambientación correrá a cargo de los gigantes y cabezudos, que pondrán la guinda a una intensa y animada jornada.