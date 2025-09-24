Azpiazu recoge en un libro que presentará hoy los oficios tradicionales

OnatiAzpiazu recoge en un libro que presentará hoy los oficios tradicionales
M. G.
oÑATI.
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54
Cesteros, barquineros, claveteros, alpargateros, molineros, caldereros, herreros. carboneros, chocolateros. campaneros... son solo algunos de los oficios para el recuerdo que el historiador José Antonio Azpiazu recoge en 'Oficios tradicionales en la historia de Oñati y su entorno'. Un libro que la asociación cultural de defensa del patrimonio Artixa presenta hoy, a las 19.00 en Kultur Etxea, con el objeto de que no caigan en el olvido los oficios que practicaban nuestros antepasados.
