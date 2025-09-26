El Ayuntamiento comprará por 500.000 euros un local de la Casa Lukasena «para poder ampliar y mejorar servicios»

El Ayuntamiento tiene previsto ampliar su patrimonio inmobiliario. El pleno de la corporación dio el jueves luz verde a la compra de un local ... de 169 metros cuadros en Kale Barria 2, en los bajos de la conocida como Casa Lukasena (anteriormente Palacio Elorriaga), concretamente el que en la actualidad ocupa Kutxabank.

El Consistorio tiene derecho de tanteo y retracto sobre el local, una opción de compra preferente sobre el inmueble, pudiendo adquirirlo en las mismas condiciones y precio que se ofreciera a terceros. Y eso es lo que ha hecho. La adquisición de parte de la planta baja del antiguo palacio urbano fue aprobada, por unanimidad, por 500.000 euros.

«Era una buena oportunidad. Su emplazamiento, en la trasera del Ayuntamiento, lo hace idóneo para una mejora de los servicios de atención al público como puede ser el Haz, pero también para otro tipo de oficinas o servicios municipales.

El edificio consistorial tiene problemas de accesibilidad y este local es ideal para complementar cualquier reestructuración que se quiera acometer en el Ayuntamiento. Pero la decisión sobre a qué se destinará esta inversión en patrimonio se tomará ya en la próxima legislatura» explicaron ayer desde el gobierno municipal

Proyecto a largo plazo

El céntrico local está ocupado en la actualidad por la única oficina de Kutxabank en Oñati. A este respecto desde el Consistorio aclararon ayer que «no se va a llevara cabo ninguna actuación a corto plazo. Es una inversión de largo recorrido, ha surgido la oportunidad de comprar y hemos creído que había que aprovecharla, pero no tenemos ninguna prisa en ocupar el local. No hay ningún proyecto inminente a la vista. Cuando se complete la adquisición, hablaremos con Kutxabank y por nuestra parte no hay problema en seguir con el arrendamiento» señalaron.