Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Vista frontal de Lukasena con la oficina de Kutxabank en el bajo . MARIAN

Oñati

El Ayuntamiento comprará por 500.000 euros un local de la Casa Lukasena «para poder ampliar y mejorar servicios»

El pleno dio el jueves el visto a la operación aprovechando el derecho a tanteo y retracto que tiene sobre el inmueble

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:21

El Ayuntamiento tiene previsto ampliar su patrimonio inmobiliario. El pleno de la corporación dio el jueves luz verde a la compra de un local ... de 169 metros cuadros en Kale Barria 2, en los bajos de la conocida como Casa Lukasena (anteriormente Palacio Elorriaga), concretamente el que en la actualidad ocupa Kutxabank.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento comprará por 500.000 euros un local de la Casa Lukasena «para poder ampliar y mejorar servicios»

El Ayuntamiento comprará por 500.000 euros un local de la Casa Lukasena «para poder ampliar y mejorar servicios»