Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Gandiaga falleció el 21 de febrero de 2001 y dejó una profunda huella.

Oñati

Arantzazu recordará a Gandiaga

El sábado arranca un programa cultural, que a las puertas del 25 aniversario de su fallecimiento, invitará a conocer mejor al poeta y humanista franciscano

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54

Considerado un referente cultural y humano de la 'Nueva Arantzazu', además de como uno de los poetas más brillantes de la literatura en euskera ... de siglo XX, el 25 aniversario de la muerte de Bittoriano Gandiaga no va a pasar desapercibido. De hecho, aunque la efemérides se cumplirá el 21 de febrero del 2001, una charla, un concierto, la presentación de una plataforma digital y un calendario calentarán motores este otoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arantzazu recordará a Gandiaga

Arantzazu recordará a Gandiaga