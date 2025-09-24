Arantzazu recordará a Gandiaga

Considerado un referente cultural y humano de la 'Nueva Arantzazu', además de como uno de los poetas más brillantes de la literatura en euskera ... de siglo XX, el 25 aniversario de la muerte de Bittoriano Gandiaga no va a pasar desapercibido. De hecho, aunque la efemérides se cumplirá el 21 de febrero del 2001, una charla, un concierto, la presentación de una plataforma digital y un calendario calentarán motores este otoño.

El programa organizado por la Asociación Arantzazuko Adiskideak y los franciscanos de Arantzazu, en colaboración con el Centro de Información e Interpretación Turística de Debagoiena y el Ayuntamiento de Oñati, se abrirá este sábado (10.30 horas en Asis Topagunea) con una conferencia en la que Paulo Agirrebaltzategi interpretará Arantzazu a partir de los textos y la lectura de poemas de Gandiaga.

Día 27

Conferencia de Paulo Agirrebaltzategi 10.30 horas en Asis Topagunea. La charla girará en torno al principal intérprete poético del 'nuevo Arantzazu'.

Presentación plataforma digital Al término de la charla se dará a conocer el portal digital que servirá de escaparate del trabajo que está llevando a cabo en el archivo de Arantzazu.

8 de noviembre

Concierto de Gontzal Mendibil 10.30 horas en la cripta de Arantzazu. Acompañado de otros músicos cantarán poemas de Gandiaga y representarán pasajes de su vida.

Diciembre

Presentación del calendario 2026 En cada mes podrá leerse un poema de Gandiaga.

Y es que el encuentro se ha organizado en el marco de la iniciativa 'Ezagutu Arantzazu' que anima 'redescubrir' Arantzazu desde diferentes ángulos: espiritualidad, historia, arte, literatura, naturaleza, lenguaje, humanismo...

Agirrebaltzategi, miembro honorario de Euskaltzaindia. y presidente de Uzei y Euskal Kulturaren Batzarrea durante muchos años, ha recopilado toda la obra de Gandiaga y mostrará una visión poética de Arantzazu a partir de los textos y la lectura de poemas de Bittoriano.

Además, al término de la charla, se dará a conocer una plataforma digital que servirá de escaparate al trabajo que se está llevando a cabo en el archivo de Arantzazu.

Con motivo del 25 aniversario de la muerte de Gandiaga, abrirán este portal con una sección que mostrará lo encontrado sobre él en el archivo durante los últimos años. Se podrán ver, por ejemplo, la partida de nacimiento, poemas inéditos, las correcciones manuscritas que Joxe Azurmendi hizo a la serie de páginas 'Elorriko lorak' o la carta de despedida que escribió a Oteiza antes de morir.

Tras este primer aperitivo, el 8 de noviembre Gontzal Mendibil ofrecerá un concierto muy especial en la cripta de la Basílica de Arantzazu. Mendibil ha puesto música a muchos poemas de Gandiaga y acompañado por otros músicos los cantarán, representando con diálogos teatralizados pasajes de la vida del poeta y euskalzale franciscano.

Antes de que finalice el año se presentará también el calendario 2026, en el que en la página de cada mes podrá leerse un poema de Bittoriano.