El Aloña busca una nueva victoria para seguir enganchado al furgón de cabeza

A priori, la de este domingo puede ser una jornada propicia para que el regional masculino de fútbol del Aloña saque tajada. Se mide, ... a partir de las 16.30 horas en Azkoagain, a un Zestoa que todavía no conoce la victoria, y los dos equipos con los que comparte el furgón de cabeza de la tabla clasificatoria, Idiazabal y Zumaiako (invictos hasta la fecha, al igual que el Aloña), se enfrentan entre sí.

Pero una cosa en la teoría y otra la práctica, y si algo caracteriza a esta categoría es que no hay rival fácil, así que la plantilla que dirige Unai Garai no se fía. Los zestoarras necesitan un revulsivo para salir de la cola de la clasificación y vencer a uno de los equipos que mejor han empezado la liga, es una excelente acicate.

El Aloña lo sabe, y saldrá a por todas, porque quiere seguir engordando su casillero de puntos. Quiere consolidarse en la cabeza de la clasificación y este domingo puede aprovecharse del duelo directo entre Idiazabal y Zumaiako. Los queseros ocupan en la actualidad el liderato con dos puntos de ventaja sobre oñatiarras y zumaiarras que empataron (1-1) en el partido que les enfrentó el pasado fin de semana en la localidad costera.