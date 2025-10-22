7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos de Hotz

El trajín de bolsas y paquetes en los puntos de recogida auguraba un gran dato, y la solidaridad oñatiarra ha vuelto a estar a ... la altura.7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos realizada por Hotz durante tres días en los dos Eroskis, BM, Cooperativa San Migel y Errekaldeko denda. Cifra a la que hay que sumar otros 1.500 euros para comprar más productos y los gastos de transporte.

Cada paquete de arroz, kilo de pasta, lata de conserva, litro de aceite o barrita energética donada permitirá que Zaporeak pueda seguir trabajando por intentar mejorar las condiciones de vida de las pe rsonas refugiadas que malviven en los campamentos de Lesbos.

La solidaridad oñatiarra ha vuelto a estar a la altura y por eso la plataforma ciudadana Hotz ha mostrado públicamente su agradecimiento a las personas que han donado productos durante la campaña, a los establecimientos que colaboraron en la recogida, a las empresas que les proporcionaron el material y los recursos logísticos, y a todo el voluntariado que estuvo al pie del cañón tanto en los supermercados como en las labores de clasificación y empaquetado.

En Hotz no se cansan de repetir que «sería una pena que por pensar que podemos hacer poco, terminemos no haciendo nada». Y con esa consigna no paran de trabajar porque desgraciadamente, el problema sigue en toda su crudeza. Con la «gran recogida» realizada el fin de semana, la plataforma ciudadana ha querido volver a poner el foco en los campos de refugiados de Grecia y recordar que el drama de los migrantes continúa.