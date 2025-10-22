Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El voluntariado es esencial, tanto en los supermercados como en las labores de clasificación y empaquetado. HOTZ

Oñati

7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos de Hotz

La plataforma ciudadana agradece el gran apoyo brindado por la ciudadanía a la campaña y la labor realizada por el voluntariado

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13

Comenta

El trajín de bolsas y paquetes en los puntos de recogida auguraba un gran dato, y la solidaridad oñatiarra ha vuelto a estar a ... la altura.7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos realizada por Hotz durante tres días en los dos Eroskis, BM, Cooperativa San Migel y Errekaldeko denda. Cifra a la que hay que sumar otros 1.500 euros para comprar más productos y los gastos de transporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos de Hotz

7.500 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos de Hotz