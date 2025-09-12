A la venta los bonos de consumo 'Eskoriatza Bizirik' por 15 euros, y también canjeables

K. O. eskoriatza. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha lanzado una nueva edición de los bonos para incentivar el consumo y ayudar a los negocios tras las vacaciones.

Cada persona que cumpla los requisitos exigidos, pagará un importe de 15 euros, que podrá canjear en los establecimientos adheridos a este programa por un valor total de 30 euros.

Entre los requisitos para la adquisición de los bonos están hallarse empadronado en Eskoriatza, ser mayor de edad, y realizar el pago con tarjeta de crédito o móvil (no se admitirá otro modo de pago).

Cada bono se compone de seis fracciones de 5 euros de valor, que son indivisibles. En cada compra se deberá utilizar al menos una fracción completa de 5 euros.

Se podrá hacer uso de los bonos en los establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería adheridos a la campaña Eskoriatza Bizirik, que estarán identificados con un cartel. En todo caso, no se admitirán los pagos de lotería y otros juegos o apuestas, farmacia y estancos, por lo que no podrán utilizarse bonos en los mismos.

Los establecimientos adheridos hasta la fecha son los siguiente: las peluquerías y centros de estética Apaindu, Ixkur, Kings, Kimu, Kiribil, Khalma, Kuttuna y Pauxa; las tiendas de alimentación carnicerías Altuna y Pagalday, frutería Adam y Eroski City y Covirán, librería Dorleta, mercería Carmen, Namaste y Erai osteopatia; y los establecimientos hosteleros Akeita, Ilargi, Goxo Txiki y restaurante Maulanda.

Los bonos se pueden adquirir en el ayuntamiento en horario de 10.00 a 13.00 y se podrán canjear hasta el 31 de octubre.

Fiestas en San Pedro

Por otro lado, los barrios de San Pedro e Intxaurtxueta celebrarán hoy el día grande de sus fiestas empezando con un pasacalle de txistularis, hinchables para niños y una exhibición de gimnasia rítmica a las 11.30 en Ilargi plaza. A las 13.00 actuará el Dúo Imperial en la carpa, y a las 15.00 tendrá lugar la comida popular en el polideportivo, A las 17.00 actuará el DJ Primo Bayo.