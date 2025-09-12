Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Eskoriatza

A la venta los bonos de consumo 'Eskoriatza Bizirik' por 15 euros, y también canjeables

K. O.

eskoriatza.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El Ayuntamiento ha lanzado una nueva edición de los bonos para incentivar el consumo y ayudar a los negocios tras las vacaciones.

Cada persona que cumpla los requisitos exigidos, pagará un importe de 15 euros, que podrá canjear en los establecimientos adheridos a este programa por un valor total de 30 euros.

Entre los requisitos para la adquisición de los bonos están hallarse empadronado en Eskoriatza, ser mayor de edad, y realizar el pago con tarjeta de crédito o móvil (no se admitirá otro modo de pago).

Cada bono se compone de seis fracciones de 5 euros de valor, que son indivisibles. En cada compra se deberá utilizar al menos una fracción completa de 5 euros.

Se podrá hacer uso de los bonos en los establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería adheridos a la campaña Eskoriatza Bizirik, que estarán identificados con un cartel. En todo caso, no se admitirán los pagos de lotería y otros juegos o apuestas, farmacia y estancos, por lo que no podrán utilizarse bonos en los mismos.

Los establecimientos adheridos hasta la fecha son los siguiente: las peluquerías y centros de estética Apaindu, Ixkur, Kings, Kimu, Kiribil, Khalma, Kuttuna y Pauxa; las tiendas de alimentación carnicerías Altuna y Pagalday, frutería Adam y Eroski City y Covirán, librería Dorleta, mercería Carmen, Namaste y Erai osteopatia; y los establecimientos hosteleros Akeita, Ilargi, Goxo Txiki y restaurante Maulanda.

Los bonos se pueden adquirir en el ayuntamiento en horario de 10.00 a 13.00 y se podrán canjear hasta el 31 de octubre.

Fiestas en San Pedro

Por otro lado, los barrios de San Pedro e Intxaurtxueta celebrarán hoy el día grande de sus fiestas empezando con un pasacalle de txistularis, hinchables para niños y una exhibición de gimnasia rítmica a las 11.30 en Ilargi plaza. A las 13.00 actuará el Dúo Imperial en la carpa, y a las 15.00 tendrá lugar la comida popular en el polideportivo, A las 17.00 actuará el DJ Primo Bayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A la venta los bonos de consumo 'Eskoriatza Bizirik' por 15 euros, y también canjeables