Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eskoriatza

El II Lur Anitz Fest reinvindicará la diversidad con un fin de semana festivo en octubre

El Diario Vasco

eskoriatza.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

La asociación LGTBIQ+ GayLur Euskadi, con sede en Eskoriatza, ha organizado en esta localidad la segunda edición del Lur Anitz Fest que se celebrará el primer fin de semana de octubre. Será un «finde festival por la diversidad», en la palabras de los organizadores.

El evento arrancará el viernes 3 de octubre con una mesa redonda sobre el tema 'Generaciones LGTBIQ+. ¿Hablamos el mismo idioma' que tendrá lugar en el Museo Ibarraundi a las 19.00 horas. A las 21.30 celebrarán una cena de bienvenida Gaylur.

El sábado 4 Gaylur presentará a una invitada especial a las 11.00, y tras el pasacalle de la charanga Los Txipirones, habrá una paellada popular en la plaza. Los tiques estarán a la venta en la librería Dorleta, bares Urrestilla e Inkernu u on line a través de un QR.

Por la tarde habrá actividades teatrales para niños y para adultos a partir de las 17.00, una sesión de zumba a las 18.30 seguida de una parrillada a las 19.30.

I Gala Marilur Drag

La noche del sábado se caldeará a partir de las 21.00 horas con la I Gala Marilur Drag, que repartirá premios de 300, 200 y 100 euros respectivamente a los 3 primeros clasificados. De 22.30 en adelante tomará el relevo el DJ Borre.

El domingo 5 comenzará con un 'travesti poteo rural' que comenzará a las 12.00 y una comida popular. A las 16.30 tendrá lugar un 'bingo musical LGTBIQ+' amenizado por la Tía Tomasa, seguida de una chocolatada a las 17.30 y la despedida del II Lur Anitz Fest a las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El II Lur Anitz Fest reinvindicará la diversidad con un fin de semana festivo en octubre