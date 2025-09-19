El II Lur Anitz Fest reinvindicará la diversidad con un fin de semana festivo en octubre

El Diario Vasco eskoriatza. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La asociación LGTBIQ+ GayLur Euskadi, con sede en Eskoriatza, ha organizado en esta localidad la segunda edición del Lur Anitz Fest que se celebrará el primer fin de semana de octubre. Será un «finde festival por la diversidad», en la palabras de los organizadores.

El evento arrancará el viernes 3 de octubre con una mesa redonda sobre el tema 'Generaciones LGTBIQ+. ¿Hablamos el mismo idioma' que tendrá lugar en el Museo Ibarraundi a las 19.00 horas. A las 21.30 celebrarán una cena de bienvenida Gaylur.

El sábado 4 Gaylur presentará a una invitada especial a las 11.00, y tras el pasacalle de la charanga Los Txipirones, habrá una paellada popular en la plaza. Los tiques estarán a la venta en la librería Dorleta, bares Urrestilla e Inkernu u on line a través de un QR.

Por la tarde habrá actividades teatrales para niños y para adultos a partir de las 17.00, una sesión de zumba a las 18.30 seguida de una parrillada a las 19.30.

I Gala Marilur Drag

La noche del sábado se caldeará a partir de las 21.00 horas con la I Gala Marilur Drag, que repartirá premios de 300, 200 y 100 euros respectivamente a los 3 primeros clasificados. De 22.30 en adelante tomará el relevo el DJ Borre.

El domingo 5 comenzará con un 'travesti poteo rural' que comenzará a las 12.00 y una comida popular. A las 16.30 tendrá lugar un 'bingo musical LGTBIQ+' amenizado por la Tía Tomasa, seguida de una chocolatada a las 17.30 y la despedida del II Lur Anitz Fest a las 19.00 horas.