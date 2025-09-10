Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de la Comisión de Fiestas de San Pedro e Intxaurtxueta. DV

Eskoriatza

Fiesta «sin descanso» desde mañana viernes en San Pedro e Intxaurtxueta

Bolo-Bolo y cabezudos, la charanga Ad Libitum y la verbena con Obaneuke animarán la jornada inaugural de las fiestas

El Diario Vasco

eskoriatza.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

El ambiente festivo y el buen humor reinarán un año más en San Pedro e Intxaurtxueta durante el segundo fin de semana de septiembre. Estos barrios vivirán sus fiestas por sexto año consecutivo desde que las mismas se retomaron en 2019, solo interrumpidas por la pandemia.

Desde la Comisión de fiestas, Antonio Regaño valoraba así el programa que arrancará mañana viernes con el txupinazo

«Este año también hemos preparado un programa para vivir las fiestas sin descanso, con actividades para todas las edades e invitando a toda la gente del barrio y de los alrededores a nuestras calles después de las vacaciones»

Obaneuke y Dúo Imperial

Regaño destacaba la actuación mañana el viernes de Obaneuke, la del grupo Dúo Imperial –que regresa tras su primera visita a Eskoriatza en 2021–, y el sábado por la noche Oihan Vega, que como siempre pone la música en las mejores fiestas de Euskal Herria.

El sábado, siguiendo la tradición, Sarayola se encargará del catering de la comida popular. El menú completo cuesta 28 euros, pero la asociación lo subvencionará con lo recaudado en las fiestas del viernes, de manera que los participantes podrán degustarlo por 25 euros.

Como novedad de este año, el domingo –día de feria– vendrán los gaiteros y gigantes de Aretxabaleta, y también habrá una exhibición de deporte rural.

No faltarán los cabezudos, la charanga Ad Libitum de Eskoriatza, el bingo y, cómo no, la famosa parrilla de fiestas, que se pondrá en marcha el sábado por la tarde a partir de las 19.00 horas para disfrute de la concurrencia.

Voluntarios

Antonio Regaño expresaba su agradecimiento a las aportaciones de los portales de San Pedro e Intxaurtxueta, a los patrocinadores y, por supuesto, al Ayuntamiento por su ayuda para sacar adelante las fiestas. «Y de corazón también a los incansables voluntarios, siempre dispuestos», añadía este miembro de la Comisión de Fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiesta «sin descanso» desde mañana viernes en San Pedro e Intxaurtxueta

Fiesta «sin descanso» desde mañana viernes en San Pedro e Intxaurtxueta