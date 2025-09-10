Fiesta «sin descanso» desde mañana viernes en San Pedro e Intxaurtxueta

El Diario Vasco eskoriatza. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El ambiente festivo y el buen humor reinarán un año más en San Pedro e Intxaurtxueta durante el segundo fin de semana de septiembre. Estos barrios vivirán sus fiestas por sexto año consecutivo desde que las mismas se retomaron en 2019, solo interrumpidas por la pandemia.

Desde la Comisión de fiestas, Antonio Regaño valoraba así el programa que arrancará mañana viernes con el txupinazo

«Este año también hemos preparado un programa para vivir las fiestas sin descanso, con actividades para todas las edades e invitando a toda la gente del barrio y de los alrededores a nuestras calles después de las vacaciones»

Obaneuke y Dúo Imperial

Regaño destacaba la actuación mañana el viernes de Obaneuke, la del grupo Dúo Imperial –que regresa tras su primera visita a Eskoriatza en 2021–, y el sábado por la noche Oihan Vega, que como siempre pone la música en las mejores fiestas de Euskal Herria.

El sábado, siguiendo la tradición, Sarayola se encargará del catering de la comida popular. El menú completo cuesta 28 euros, pero la asociación lo subvencionará con lo recaudado en las fiestas del viernes, de manera que los participantes podrán degustarlo por 25 euros.

Como novedad de este año, el domingo –día de feria– vendrán los gaiteros y gigantes de Aretxabaleta, y también habrá una exhibición de deporte rural.

No faltarán los cabezudos, la charanga Ad Libitum de Eskoriatza, el bingo y, cómo no, la famosa parrilla de fiestas, que se pondrá en marcha el sábado por la tarde a partir de las 19.00 horas para disfrute de la concurrencia.

Voluntarios

Antonio Regaño expresaba su agradecimiento a las aportaciones de los portales de San Pedro e Intxaurtxueta, a los patrocinadores y, por supuesto, al Ayuntamiento por su ayuda para sacar adelante las fiestas. «Y de corazón también a los incansables voluntarios, siempre dispuestos», añadía este miembro de la Comisión de Fiestas.