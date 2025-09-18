Errekan Gora rebosa de buena música

Old Time Spooks inaugurarán el cartel del festival Errekan gora esta tarde delante del Inkernu a las 19.30 horas.

Kepa Oliden Eskoriatza Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

Old Time Spooks, banda de spooky hillbilly punk nacida en las calles de Euskal Herria, y el grupo de rock progresivo zestoarra Ezpalak darán este viernes el pistoletazo de salida a la 18ª edición del festival Errekan Gora.

Old Time Spooks actuará en el escenario situado en el exterior del bar Inkernu a las 19.30 horas y Ezpalak tocará en la plaza a las 22.30 horas.

Old Time Spooks Viernes en el escenario frente al bar Inkernu a las 19.30 horas.

Ezpalak Viernes en la plaza a las 22.30 horas.

Sukena Sábado en la plaza a las 13.00 horas.

Otxandiotik Eskoitzara Sábado en la plaza a las 18.30 actuación de los txistularis de Otxandio y Eskoriatza en homenaje a Mario Padilla.

Moonshakers Sábado en el escenario frente al bar Inkernu a las 20.00 horas.

Travellin' Brothers Sábado en la plaza a las 22.30 horas.

Nhil Domingo en la plaza a las 13.00 horas.

Niña Coyote y Chico Tornado Domingo en la plaza a las 19.30 horas.

Esta banda nació en 2019 constituida por músicos procedentes de Grises, Voltaia, Les Moths y Bulego. Su admiración por el rock progresivo de los 90 les llevó a fundar un grupo que combina sonidos fuzz y riffs poderosos con voces melódicas.

Estos dos grupos inaugurarán un fin de semana rebosante de música que un año más organiza Atxorrotx Kultur Elkartea. Esta asociación ha programado un total de 8 propuestas musicales al margen de los circuitos comerciales convencionales. Ezpalak, Sukena, Moonshakers, Travellin' Brothers. Nhil y Niña Tornado y Chico Coyote completan un cartel que también hace hueco a los creadores locales.

Este año los txistularis de Otxandio y Eskoriatza ofrecerán un concierto conjunto en la plaza este sábado a las 18.30 en homenaje a Mario Padilla, fallecido el año pasado.

Natural de Otxandio, Mario Padilla Maguregi mantuvo desde niño vínculos con Eskoriatza, de donde era natural su padre, nacido en Zarimutz. En 1965 contrajo matrimonio con Edurne Magunazelaia y se estableció en Eskoriatza, donde desarrolló una destacada actividad como txistulari, director de la Banda Municipal e impulsor del grupo dantzari Gorosarri.

En el concierto que ofrecerán los txistularis de Otxandio y Eskoriatza se interpretarán piezas que simbolizan la vinculación entre ambos municipios, como 'Aupa Otxandio' u 'Otxandiotik Eskoitzara', y se estrenará la biribilketa 'Aupa Eskoriatza', creada expresamente para la ocasión por Jose Mari Bastida 'Txopi'.

Sukena, al mediodía

Previamente al concierto de txistularis, el rock sonará a mediodía en la plaza de la mano del grupo oñatiarra Sukena. Una banda de pop rock en cuyo origen se halla el proyecto musical iniciado desde su casa por dos hermanas y que con el paso de los años ha ido evolucionando hasta formar el actual sexteto.

La tarde y noche del sábado estarán protoganizados por Moonshakers, que tocarán en el Inkernu a las 20.00, y Travellin' Brothers, en la plaza a las 22.30.

La primera es una banda de garaje-rock con ribetes de punk, surf y psicodelia. Y la segunda toca blues, funk, swing...

Para rematar el programa, el domingo tocarán en la plaza a las 13.00 los atxabaltarras Nhil, que acaban de publicar su tercer disco titulado 'Etxea'.

Niña Coyote y Chico Tornado cerrará el festival el domingo en la plaza a las 19.30 horas con un rock pesado, crudo y poderoso.