La diversidad reinará con el II LurAnitz Fest

El evento de bienvenida tendrá lugar este viernes en Ibarraundi a las 19.00 y contará con una actuación de las Hermanas Vázquez.

La diversidad reinará desde este viernes en Eskoriatza con la apertura del II LurAnitz Fest, la gran cita festiva que organiza la asociación LGTBIQ+ GayLur Euskadi. Esta entidad nacida en Eskoriatza y presidida por Jonathan Galán se ha volcado en organizar la segunda edición de este encuentro aúna reivindicación y diversión a partes iguales.

La fiesta eskoriatzarra LGTBIQ+ se prolongará todo el fin de semana e incorporará novedades tan interesantes como la MariLur Drag Gala, una competición de drags que tendrá lugar el sábado en la plaza comenzando a las 21.00 horas.

Bienvenida y mesa redonda

La inauguración del programa del II LurAnitz Fest contará hoy con una actuación de las Hermanas Vázquez, que animarán el ambiente ofreciendo un show al estilo vedette con canciones y coreografía.

La cita será en el Museo Ibarraundi a las 19.00 horas. Tras el espectáculo y el saludo de bienvenida a cargo de Jonathan Galán, comenzará una mesa redonda sobre 'Generaciones LGTBIQ+. ¿Hablamos el mismo idioma'.

Intervendrán personas de diversas edades para hablar sobre lenguaje, comunicación y relaciones interpersonales en cada época desde el punto de vista de las diferentes generaciones.

Serán, explicaba Jonathan Galán, «testimonios en primera persona sobre cuestiones como el activismo LGTBIQ+, los espacios de encuentro, la sexualidad... en las distintas generaciones».

La jornada de este viernes se rematará con una 'cena bienvenida GayLur' que tendrá lugar en el frontón, y que a los postres tendrá la diversión asegurada de la mano de Diversicards. Una especie de trivial que se juega por grupo, con preguntas relativas a temas del colectivo LGTBIQ+.

El sábado 4 el programa arrancará presentando a una invitada especial a las 11.00 en el teatro Zaldibar Antzokia. En el exterior, la charanga mirandesa Los Txipirones, que repite por segundo año, caldeará el ambiente con un pasacalle que partirá a las 12.30 del mediodía.

La Herriko plaza acogerá una gran paellada popular a las 15.00 horas, para la que los tiques se hallan a la venta en la librería Dorleta, bares Urrestilla e Inkernu u on line a través de un QR.

Por la tarde habrá actividades como un taller de teatro tanto para niños como para adultos a partir de las 17.00 horas en la plaza. En este mismo escenario a continuación habrá ocasión de ejercitarse bailando zumba bajo la guía de una monitora a partir de las 18.30 horas.

A continuación, de 19.30 horas en adelante tendrá lugar una parrilla popular a base de chuleta para reponer fuerzas con que proseguir la fiesta.

I Gala MariLur Drag

La novedad de la segunda edición del festival LurAnitz vendrá de la mano de la competición de drags que tendrán lugar en la tarde-noche del sábado 4 en la Herriko plaza a las 21.00 horas. «Va a ser un espectáculo muy chulo» promete el alma máter del evento Jonathan Galán.

En la gala participarán un total de ocho drags «procedentes de toda Euskadi». Cada cual con una actuación cantando en directo o haciendo play-back y con la correspondiente coreografía.

La I Gala Marilur Drag repartirá premios de 300, 200 y 100 euros respectivamente a los 3 primeros clasificados.

Si la meteorología lo permite, la misma se celebrará en la plaza. En caso contrario se trasladaría al frontón.

A modo de apertura de la gala, que contará con dos presentadores, se escenificará un original espectáculo drag musical-coreográfico de tema mitológico por el que desfilarán personajes como la diosa Mari y otros seres de la mitología vasca.

Al término de la gala, la marcha nocturna continuará de la mano de DJ Borre.

El domingo 5 comenzará con un 'travesti poteo rural' que comenzará a las 12.00. Será un carro-poteo al que recomienda acudir disfrazado. Una comida popular en el frontón seguida de un animado 'bingo musical LGTBIQ+' amenizado por la Tía Tomasa, y una posterior chocolatada a las 17.30 despedirán la II Lur Anitz Fest a las 19.00 horas.