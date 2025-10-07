Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Niños y mayores disfrutaron del taller de teatro que impartieron los miembros de la compañía Teatracha.

Eskoriatza

La diversidad brilla en Eskoriatza

LurAnitz Fest repitió éxito en la segunda edición de este festival organizado por GayLur que aúna reivindicación y diversión

K.O.

eskoriatza.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

La diversidad fue protagonista durante todo el fin de semana en Eskoriatza con la segunda edición LurAnitz Fest, la gran cita festiva que organiza la asociación LGTBIQ+ GayLur Euskadi. Esta entidad nacida en Eskoriatza y presidida por Jonathan Galán, que se volcó para organizar este encuentro aúna reivindicación y diversión a partes iguales.

La inauguración del programa contó el viernes con la actuación de las Hermanas Vázquez, en el Museo Ibarraundi. Tras el espectáculo y el saludo de bienvenida a cargo del propio Galán, se llevó a cabo una mesa redonda sobre 'Generaciones LGTBIQ+. ¿Hablamos el mismo idioma' y la jornada se remató con una 'cena bienvenida GayLur' en el frontón.

El sábado llegó una de las noveidades de la fiestas, la MariLur Drag Gala, una competición de drags que tuvo lugar el sábado con gran ambiente. Esa jornada también contó con una paellada y un taller de teatro para niños, entre otros.

El domingo comenzó con un 'travesti poteo rural', siguió con una comida popular en el frontón seguida de un animado 'bingo musical LGTBIQ+' amenizado por la Tía Tomasa, y una chocolatada para despedir la II Lur Anitz Fest.

