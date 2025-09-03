El curso deportivo comenzará el día 15 y habrá puertas abiertas en el 'poli' del 8 al 10

El Diario Vasco eskoriatza. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El nuevo curso deportivo comenzará el lunes 15 de septiembre y la inscripción para las actividades de seco y aquagym permanece abierta hasta el miércoles 10.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre se han organizado unas jornadas de puertas abiertas en el polideportivo Manuel Muñoz para que las personas que lo deseen pueden probar las actividades ofertadas. Para tomar parte es necesario inscribirse, aunque la inscripción es gratuita.

El lunes 8 habrá sesiones 'prevención de caídas' (10.30-11.30), hipopilates (17.30-18.30) y pilates (18.30-19.30 )

El martes 9 habrá sesiones de pilates (10.15-11.15), zumba (17.30-18.30), bachata fitness (18.30-19.30) y ciclismo indoor 18.30-19.30.

El miércoles 10 habrá sesiones de aquagym (08.30-09.30 y 09.30-10.30) y body-tono (18.00-19.00).

Natación, en octubre

Los cursos de natación comenzarán el 1 de octubre y las inscripciones se pueden realizar del 15 al 25 de septiembre. En caso de que en algún curso haya más personas apuntadas que plazas, la adjudicación de las mismas se llevará a cabo mediante sorteo).

Para reservar la plaza, es necesario entregar la hoja de inscripción rellena y firmada. También se pueden entregar por correo electrónico (los emails recibidos antes de la apertura de inscripciones, no se tendrán en cuenta).