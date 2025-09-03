Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Eskoriatza

El curso deportivo comenzará el día 15 y habrá puertas abiertas en el 'poli' del 8 al 10

El Diario Vasco

eskoriatza.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

El nuevo curso deportivo comenzará el lunes 15 de septiembre y la inscripción para las actividades de seco y aquagym permanece abierta hasta el miércoles 10.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre se han organizado unas jornadas de puertas abiertas en el polideportivo Manuel Muñoz para que las personas que lo deseen pueden probar las actividades ofertadas. Para tomar parte es necesario inscribirse, aunque la inscripción es gratuita.

El lunes 8 habrá sesiones 'prevención de caídas' (10.30-11.30), hipopilates (17.30-18.30) y pilates (18.30-19.30 )

El martes 9 habrá sesiones de pilates (10.15-11.15), zumba (17.30-18.30), bachata fitness (18.30-19.30) y ciclismo indoor 18.30-19.30.

El miércoles 10 habrá sesiones de aquagym (08.30-09.30 y 09.30-10.30) y body-tono (18.00-19.00).

Natación, en octubre

Los cursos de natación comenzarán el 1 de octubre y las inscripciones se pueden realizar del 15 al 25 de septiembre. En caso de que en algún curso haya más personas apuntadas que plazas, la adjudicación de las mismas se llevará a cabo mediante sorteo).

Para reservar la plaza, es necesario entregar la hoja de inscripción rellena y firmada. También se pueden entregar por correo electrónico (los emails recibidos antes de la apertura de inscripciones, no se tendrán en cuenta).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El curso deportivo comenzará el día 15 y habrá puertas abiertas en el 'poli' del 8 al 10