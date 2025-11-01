Xalbadorpe organiza el gaztainerre en Ozkarbi para el próximo jueves

J. A. M. elgeta. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Las castañas asadas son cada mes de noviembre la excusa para festejar y cumplimentar la tradición del gaztainerre. Xalbadorpe Jubilatu Elkartea no deja pasar la ocasión y para el próximo jueves, 6 de noviembre, han convocado la cita. En torno a la mesa comerán castañas los socios de Xalbadorpe en Ozkarbi Elkartea a partir de las 17.30 horas. Como destaca Auñamendi esta es una vieja costumbre en pueblos de la cuenca media del Deba.

El programa de actividades para el recién estrenado noviembre también programa una chocolatada con bingo. El jueves 20 de noviembre, desde las 17.00 horas en Ozkarbi, repartirán las tazas de chocolate que acompañarán con dulces y partidas del bingo. Una y otras citas están abiertas a todos los y las socias, y no requieren de inscripción.