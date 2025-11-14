Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Encuentro femenino. I.S.

Elgeta

Las txapelas del campeonato de frontenis, en juego esta jornada

Semifinales y partidos por el título se sucederán en el frontón municipal desde las 09.00 horas

J. A. M.

ELGETA.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

La competición de frontenis decide hoy a las nuevas parejas campeonas con la disputa de las semifinales y finales. Abrirán a las 09.00 horas en la categoría masculina con la lucha por el pase a la final donde están inmersas las parejas Lander e Ion contra Iosu y Paul, y detrás Ibon y Eñaut ante Markel y Andoni. El título se pondrá en juego a continuación entre los vencedores de un categoría en la han competido 14 parejas.

A continuación dos partidos pendientes del grupo femenino, a los que seguirán las semifinales cuyos cuadros dependerán de los resultados previos, y cerrarán con la gran final. En la competición de frontenis femenina han tomado parte cinco parejas.

Campeonato de bolos

Desde las 17.00 horas el Bolatoki municipal acoge a los más diestros lanzadores de bolos en la modalidad a tres txirlos con la disputa de la quinta jornada de la 35 edición del Campeonato de Euskal Herria.

