Los resistentes de Intxorta serán recordados mañana 89 años después

J.A.M. elgeta. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Mañana, 89 años después de la estabilización del frente bélico en la línea defensiva de Intxorta en 1936, todos los resistentes que soportaron los envites de la tropas sublevadas durante siete meses, serán recordados en un acto que se desarrollará desde las 13.00 horas junto a Intxortako Atea.

Una pieza coreografiada y ejecutada por el bailarín Gaizka Morales que lucirá un diseño del elgetarra Unai Telleria, precederá a una ofrenda de flores de autoridades y algunos familiares de los que sufrieron aquellos episodios históricos.

El homenaje llegará tras desarrollar, a unos metros, una recreación en la que participarán medio centenar de vecinos. La sencilla representación será el punto final de un recorrido guiado que arrancará, mañana, a las 11.00 horas en Andra Mari Plaza abierto a la participación de todos los interesados.

En el trayecto hacia Intxorta la comitiva realizará paradas en los puntos con mayor significación histórica.

La programación de Intxortako Erresistentzia, impulsada por Ayuntamiento e Intxorta 1937 Kultrur Elkartea, continuará en clave musical el 10 de octubre. Presentan el concierto que ofrecerá Eñaut Elorrieta, a partir de las 22.00 horas en Espaloia.

Las entradas ya se pueden adquirir por 5 euros en la plataforma entradium o en el Ayuntamiento.

Además. durante este mes, la fecha por concretar y que anunciará el Ayuntamiento, el artista gráfico bergarés Jokin Oregi 'Sortwo' realizará un gran mural en la fachada del centro de interpretación histórica enclavado en Espaloia.