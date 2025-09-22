Récord femenino en Intxortako Igoera, buen ambiente y denuncia por Palestina

Los ganadores desde la salida en primera línea mientras la cantera multiplica la participación. Alta respuesta a la concentración contra el genocidio, y mucho ambiente en el ferial.

La corredora popular Goiatz Agirre con un tiempo de 21:47 registró el sábado el nuevo récord femenino de Intxortako Igoera sobre 2,8 kilómetros que cubren en la idea y vuelta desde los 470 metros de la Plaza a los 737 de la cima. Mejoraba la marca de los 22.38 minutos que invirtió en 2023 Nerea Goikoetxea. En la categoría fue segunda Alazne Lozano con 22.10, y tercera Inma con 27:28.

La victoria absoluta masculina para Unax Agirre con un tiempo de 18:07, segundo lugar de Pablo Egizabal 18:23, y tercero Amets Agirre en 19:40. La participación atlética se multiplicó por dos en la prueba infantil, sin toma de tiempos, en la que cubrieron el recorrido de la Plaza a la ermita de Salbador y vuelta.

Los deportistas fueron de los primeros ingredientes de la feria otoñal de Sagardo Eguna. En la Plaza una decena de puestos con productos de las huertas, artesanía y elaboraciones animaron la matinal. A las 13.00 horas la fiesta se transformó el reivindicación con la concentración impulsada por Elgeta-Palestina para denunciar el genocidio. Decenas de vecinos y visitantes protestaron situados a los dos lados de la carretera a su paso por la Plaza con una pancarta en la que se leía 'Genozidioa gelditu. Palestina askatu'.

No fue la única reivindicación en el espacio ferial. Una mesa instalada por un grupo de jóvenes escolares recogía firmas para pedir una consulta y que la vaquillas regresan a la programación festiva. Señalaban en la pancarta 'Jaixak bai zezenak era bai. Hemon hitza herriari'.

Tortillas de patatas

El grupo 1975eko Kintuak se llevó el primer premio del concurso de tortillas de patatas con 55 puntos y una ventaja considerable con los segundos, Beheko kale, y terceros. Kutrillu, que empataron a 48 puntos. Se decantaron las plazas por la valoración del sabor, que junto a la presentación son los criterios para puntuar, en este caso a 16 equipos.