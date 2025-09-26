La recogida de firmas para pedir vaquillas en fiesta seguirá en marcha

Juan Antonio Migura elgeta. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

El proyecto juvenil de recoger firmas durante el Sagardo Eguna para solicitar a la comisión de fiestas que recupere los espectáculos de las sokamuturras recabó dos centenares de adhesiones. Ya han anunciado que continuarán con la campaña en los próximos festejos de Domingo Iturbe del 24 y 25 de octubre para alcanzar el mayor número de refrendos de cara a presentar formalmente la petición al Ayuntamiento.

Este movimiento juvenil que no es la primer vez que se moviliza, indirectamente ha impulsado la reacción política del PNV. Desde la oposición se han sumado a la reclamación y ha aprovechado la coyuntura para criticar la actitud del gobierno local.

Piden los jeltzales a EH Bildu «la realización de una consulta popular para que sean los y las elgetarras quienes decidan sobre la celebración de eventos populares con vaquillas», y añaden que «con el aval del Ayuntamiento, se ha impedido a un grupo de jóvenes del municipio organizar por su cuenta este tipo de actividades, algo que calificamos de unilateral y muy grave».

Para el PNV, hay una diferencia clara entre que el Ayuntamiento no quiera implicarse en este tipo de eventos, y que se prohiba directamente que otros colectivos los organicen por iniciativa propia, «mostramos nuestro apoyo a la reivindicación de este grupo juvenil, trasladando su solidaridad y asegurando que nos tendrán a su lado en esta demanda».