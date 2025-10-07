El programa de paseos saludables abre hoy el nuevo curso

J.A.M. ELGETA. Martes, 7 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

La actividad física a medida es fuente de salud y calidad de vida, según las organizaciones sanitarias. Con el objetivo de profundizar en esta sencilla receta los servicios sociales municipales y Xalbadorpe Elkartea lanzaron el programa Elgetan Bizi Bixi que esta mañana retoma la actividad de su segundo curso.

Cada miércoles los interesados parten de la Plaza para desarrollar paseos y actividades saludables de 10.00 a 12.00 horas. Combinan recorridos con ejercicios de estiramiento y uso de las máquinas de parque, y otras alternativas. La propuesta está especialmente orientada a los mayores, aunque está abierta a otros interesados. Las salidas se realiza bajo la supervisión de un monitor.

La actividad física tiene por objetivo mejorar la autonomía y capacidades de los participantes, además de fortalecer las relaciones sociales. Los interesados en acudir a la propuesta Tipi Tapa Elkarrekin tiene que apuntarse en el Ayuntamiento.

Reunión del gazteleku

El próximo viernes desde las 19.15 horas en las dependencias del gazteleku en Torrealdea celebrarán un encuentro abierto a potenciales usuarios para decidir que actividades y propuestas desean incluir en la programación del gazteleku.

La asamblea está abierta a nacidos entre 2009 y 2013. El encuentro busca responder a las inquietudes del colectivo juvenil para hacer atractiva la oferta de tiempo libre de sábados y domingos de 16.00 a 20.00 horas.