El programa Berbalaguna para practicar euskera invita a la participación

J. A. M. elgeta. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La posibilidad de conversar tranquilamente en euskera para mejorar el dominio del idioma es la alternativa que ofrece los últimos años la iniciativa 'berbalaguna' que se desarrolla a nivel local.

Desde que se pusiera en marcha en 2015 ha facilitado habilidades lingüísticas a muchos vecinos y va a seguir en ese cometido con su fórmula de un encuentro semanal de una hora para charlar.

Los interesados en participar para mejorar el uso del euskera o aquellos que sirven de guía por su dominio del idioma pueden ampliar informase en: en la biblioteca, a través de berbalagun@elgeta.eus, elgetakoliburutegia@elgeta.eus, en el 943 78 80 12 o en 688 729 603 por WhatsApp. Inscripción online a través de labur.eus. El programa con el apoyo del Ayuntamiento es gratuito.