Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

Otaerre y Gaintxipia son los objetivos de Kantsatzeke para el domingo

J.A.M.

elgeta.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Comenta

Kantsatzeke Mendi Taldea programa para el próximo domingo una salida para recorrer las cimas de Gaintxipia (626 metros) y Otaerra (663 metros). Dos montes que se encuentran en el recorrido entre Mendaro y Lastur. Cubrirán un trayecto que llevará a los caminantes hacia la costa y ofrecerá preciosos paisajes y enclaves. Los interesados en participar, saldrán a las 8.00 horas de Plaza, pueden apuntarse con los datos personales y teléfono hasta el jueves 23 de octubre en facebook, kantsatzeke@gmail.com o en el WhatsApp 690 740 056. Hay que señalar disponibilidad para llevar vehículos. El precio será de 5 euros.

Comisiones municipales

Hoy las comisiones de servicios sociales a las 09.00 horas, igualdad a las 09.30 y memoria historia a las 10.00, y a las 19.30 horas. medio ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otaerre y Gaintxipia son los objetivos de Kantsatzeke para el domingo