Otaerre y Gaintxipia son los objetivos de Kantsatzeke para el domingo

J.A.M. elgeta. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Kantsatzeke Mendi Taldea programa para el próximo domingo una salida para recorrer las cimas de Gaintxipia (626 metros) y Otaerra (663 metros). Dos montes que se encuentran en el recorrido entre Mendaro y Lastur. Cubrirán un trayecto que llevará a los caminantes hacia la costa y ofrecerá preciosos paisajes y enclaves. Los interesados en participar, saldrán a las 8.00 horas de Plaza, pueden apuntarse con los datos personales y teléfono hasta el jueves 23 de octubre en facebook, kantsatzeke@gmail.com o en el WhatsApp 690 740 056. Hay que señalar disponibilidad para llevar vehículos. El precio será de 5 euros.

Comisiones municipales

Hoy las comisiones de servicios sociales a las 09.00 horas, igualdad a las 09.30 y memoria historia a las 10.00, y a las 19.30 horas. medio ambiente.