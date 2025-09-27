Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del homenaje desarrollado en 2009 junto a Intxortako Atea. MIGURA

Elgeta

En octubre la resistencia del frente de Intxorta, argumento de memoria histórica

Una variada oferta recuerda el 89 aniversario de la estabilización del frente en la guerra del 36

Juan Antonio Migura

elgeta.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

De octubre de 1936 a abril de 1937 la linea defensiva de Intxorta impidió el paso de los sublevados hacia la ocupación de Bizkaia y Bilbo. Este acontecimiento y sus protagonistas, en su mayoría anónimos, son recuperados cada mes de octubre en la programación municipal que pone en valor el hecho históric y sus consecuencias.

Este año el programa, de nuevo en colaboración con Intxorta 1937 Kultur Elkartea, propone el próximo miércoles, desde las 18.30 horas en el salón de plenos la presentación del libro 'Euzkadi en ruinas' de Josu Santamaría Otaola que se presenta como una arqueología de Guerra Civil en el País Vasco con un análisis del periodo de 1936 a 1948.

Para el sábado 4 de octubre la invitación es a una visita guiada a las línea de frente y sus puntos de apoyo con recreación de algunos acontecimientos y personajes. Partirán desde la Plaza a las 11.00 horas. La jornada continuará a las 13.00 con un homenaje a los resistentes en Intxortako Atea con la actuación del bailarín Gaizka Morales y aportación del diseñador Unai Telleria.

La música llegará el 10 de octubre con el concierto que ofrecerá Eñaut Elorrieta, a partir de las 22.00 horas en Espaloia.

Las entradas ya se pueden adquirir por 5 euros en la plataforma entradium o en el Ayuntamiento.

Además durante este mes, la fecha por concretar, el artista gráfico bergarés Jokin Oregi 'Sortwo' realizará un gran mural en la fachada del centro de interpretación histórica emplazado en Espaloia.

