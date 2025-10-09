Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las curvas entrelazadas hacia Kanpanzar propician el espectáculo automovilístico. AMASGAS

Elgeta

Los motores rugen mañana con la segunda edición del rallysprint Intxorta

El estacionamiento junto a Elkoro respirará ambiente automovilístico al acoger el parque cerrado de la prueba

Juan Antonio Migura

elgeta.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El Rallysprint Intxorta celebra mañana la segunda edición con 49 vehículos inscritos para cubrir los recorridos cronometrados entre el garbigune de San Cristóbal y Kanpanzar en los dos tramos de la mañana y el de Kanpanzar a Angiozar en los dos de la tarde. La prueba es puntuable para el Campeonato de Euskadi de rallysprint.

Con organización es de Amagas Kirol Kluba, de Arrasate, cuenta con la colaboración de Mendi Mendia Racing y el apoyo de los ayuntamientos de Bergara y Elgeta, y Angiozar Bailarako Batzarra.

El mundillo del motor se dejará sentir desde primeras horas de la mañana con las verificaciones administrativas en Janela, y las técnicas y el parque cerrado en el estacionamiento de Berraondokua junto a Elkoro.

Los motores rugirán a partir de las 12.00 horas y han previsto concluir para las 18.30 horas. La marea de coches, pilotos y copilotos se trasladará para tomar la primera salida al mediodía en el garbigune de San Cristóbal para cubrir los 11,2 kilómetros de la primera pasada hasta Kanpanzar. Regresarán neutralizados al punto de partida para repetir el mismo recorrido en otras ocasión. Por la tarde desde las 15.30 horas las dos pasadas al segundo tramo desde Kanpanzar a Angiozar de 8,15 kilómetros.

La organización estima que las mangas se sucederán cada 90 minutos. La suma de los cuatro tiempos conformará la podio y las victorias por categorías.

Los accesos para el público se habilitan, con entrada de 10 euros, junto al Garbigune, en Asentzio y en Kanpanzar, y el cierre de la carretera está previsto sobre las 11.00 horas. Por la tarde se abrirá en el recorrido entre Bergara y Angiozar.

El parque cerrado final y la entrega de premios en el frontón Arbiaska de Angiozar.

La representación local será de Mikel Beretxinaga al volante de un BMW 325i E36 junto al copiloto con Oskar Sarasua.

Taller de costura

Coser un botón o coger el bajo a un pantalón son algunas de la habilidades que enseñarán mañana en el taller de costura. Se celebrará en el Ayuntamiento de 17.00 a 20.00 horas. Las y los participantes deben acudir con máquina de coser y material de trabajo. Actividad incluida en la quincena verde.

