En memoria de los resistentes

El recuerdo a los resistentes de Intxorta en su 89 aniversario integró en la nueva edición la danza y el diseño como ingredientes para sumarse ... al reconocimiento y homenaje de los y las que sufrieron un frente militar entre octubre de 1936 y abril de 1937 y sus consecuencias.

El acto central en Intxortako Atea se cerró con la coreografía producida y ejecutada por el bailarín local Gaizka Morales Richard. Se llevó una cerrada ovación de los centenares de asistentes después de ofrecer la pieza creada específicamente para el acto. El dramatismo de los acontecimientos históricos se plasmó en el movimiento y el rostro del protagonista, que vestía una creación del diseñador también elgetarra Unai Telleria Bolinaga. Una camisola con los tres colores de la ikurriña que permitía variedad de formas de vestirse realizada a petición de Morales.

Gaizka puso el punto final a un encuentro que se abrió con unas palabras de la responsable municipal de memoria histórica, Jone Elkoro, que apuntó, además de recuerdo y homenaje anual, la importancia de la fecha para denunciar la impunidad del franquismo y para pedir justicia. Poco después se procedió a la ofrenda de unos ramos de flores.

Antes del acto oficial los centenares de asistentes tuvieron ocasión de visualizar algunos de los acontecimientos del frente militar con una recreación en la que tomaron parte 40 voluntarios perfectamente pertrechados con los uniformes de las dos facciones.

El programa de la jornada arrancó a las 11.00 horas en la plaza Andra Mari desde donde partió un recorrido guiado hasta la zona del frente en Asentzio. Realizaron varias paradas para que los vecinos y visitantes conocieran los hechos más significativos de los que se tiene constancia histórica.

Concierto en Espaloia

La actividades de Intxortako Erresistentzia Hilabetea se cierran el este viernes con un concierto desde las 22.00 horas en Espaloia a cargo de Eñaut Elorrieta. Entrada a 5 euros a la venta en entradium y Ayuntamiento.