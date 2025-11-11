Los mejores bolaris de Euskal Herria compiten este sábado en el Bolatoki

La pista del Bola Toki conoce estos días las labores de mantenimiento para estar en buen estado.

Juan Antonio Migura elgeta. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Buena parte de las txapelas individuales y por equipos de la 35 edición del campeonato de Euskal Herria de bolos a tres txirlos se podrán a juego este sábado en el Bolatoki.

Desde las 17.00 horas la pista cubierta empezará a tiradores que acuden a sumar puntos para la absoluta y también para la victoria parcial. La competición en Elgeta cumple la quinta jornada tras el pasos por las boleras de Untzilla Aramaio, Ziortza-Bolibar, Soraluze, y Markina-Xemein.

Después de medir puntería y destreza en la pista municipal que estos días desarrolla la puesta a punto, únicamente quedará por celebrar el día 22 la gran final, en la bolera de Etxaguen, en Aramaio.

Vehículo eléctrico

En periodo de alegaciones está la ordenanza fiscal municipal para 2026 tras su aprobación inicial. La nueva norma cambia algunas bonificaciones al impuesto del circulación. Una modificación para potenciar los vehículos impulsados por energía eléctrica o de hidrógeno, según han apuntado. Los propietarios de coches eléctricos o de hidrógeno se benefician de una descuento en el impuesto del 75% como hasta la fecha, mientas que los coches híbridos enchufables y de gas ven reducida la bonificación hasta el 45%.