El libro 'Euskadi en ruinas' se presenta hoy en el programa 'Intxortako Erresistentzia'

El 89 aniversario de la estabilización del frente militar en Intxorta en 1936 esta detrás del programa que anualmente en octubre recupera a los resistentes. Para hoy la iniciativa municipal compartida con Intxorta 1937 Kultur Elkartea propone, desde las 18.30 horas en el salón de plenos, la presentación del libro 'Euzkadi en ruinas. Arqueología de la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1948)' de Josu Santamarina Otaola.

La edición apuesta por ofrecer una nueva historia de la Guerra Civil. El eje vertebrador son los restos arqueológicos que aún perduran en el territorio: trincheras, fortificaciones, grafitis, cráteres, campos de concentración, espacios de trabajos forzados, y otros. Desde una visión global el autor descenderá hoy en su intervención hasta la cercanía de la línea de Intxorta.