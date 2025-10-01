Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

Encuentros de formación sobre pantallas y móviles con Altxa Burua

J.A.M.

elgeta.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58

La iniciativa Altxa Burua Elgeta para la gestión de los dispositivos móviles en colaboración con Ayuntamiento, Herri Eskola y biblioteca. impulsa dos jornadas de concienciación a nivel escolar y para padres y madres que contarán con la presencia de la especialista Miren Ros. Es la fundadora del proyecto Bidelagun.

Hoy en el centro escolar el alumnado de quinto y sexto grado participará en el horario del centro en un taller de análisis y conciencia sobre el uso de las pantallas, y con la misma materia desde las 18.00 horas en la biblioteca se desarrolla la charla abierta a padres y madres. El próximo martes abordan las redes sociales y videojuegos en el centro escolar, y por la tarde desde las 18.00 horas en la biblioteca la misma materia presentada a padres y madres.

