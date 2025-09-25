Los donantes de sangre ya pueden apuntarse a la extracción del próximo lunes

J. A. M. elgeta. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

La segunda extracción de sangre organizada por la delegación local de Donantes de Sangre en colaboración con el Banco de Sangre de Gipuzkoa, tendrá lugar el lunes, día 29, en Espaloia de las 16.30 a las 20.30 horas.

Para participar es necesaria la reserva previa. Piden que cojan hora por el mecanismo tradicional de llamar la mañana de la fecha de extracción al teléfono 943 00 78 84, ó por la nueva vía en la web gotatanta.eus hasta 48 hora antes, señalan en Donantes de Sangre de Guipúzcoa.

En la primera extracción del año, en abril, se acercaron 36 donantes con un toral de 32 extracciones, y cuatro lo hicieron por primera vez. Desde la Delegación esperan volver a incrementar el número de donantes el próximo lunes, y en especial hacen un llamamiento a los jóvenes.