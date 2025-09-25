Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

Los donantes de sangre ya pueden apuntarse a la extracción del próximo lunes

J. A. M.

elgeta.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

La segunda extracción de sangre organizada por la delegación local de Donantes de Sangre en colaboración con el Banco de Sangre de Gipuzkoa, tendrá lugar el lunes, día 29, en Espaloia de las 16.30 a las 20.30 horas.

Para participar es necesaria la reserva previa. Piden que cojan hora por el mecanismo tradicional de llamar la mañana de la fecha de extracción al teléfono 943 00 78 84, ó por la nueva vía en la web gotatanta.eus hasta 48 hora antes, señalan en Donantes de Sangre de Guipúzcoa.

En la primera extracción del año, en abril, se acercaron 36 donantes con un toral de 32 extracciones, y cuatro lo hicieron por primera vez. Desde la Delegación esperan volver a incrementar el número de donantes el próximo lunes, y en especial hacen un llamamiento a los jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los donantes de sangre ya pueden apuntarse a la extracción del próximo lunes