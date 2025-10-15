Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

Convocatoria de 'auzolan' para limpiar el sábado un tramo del río Aixola

J .A. M.

elgeta.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

La propuesta comarcal de limpieza de los cauces de los ríos, regatas y afluentes que discurren por el territorio Debagoiena Errekak Bizi Auzolanean, en Elgeta tiene como objetivo durante los últimos años el río Aixola.

Este sábado se desarrolla la actividad en los distintos municipios de recuperación de los cauces. En el caso de Elgeta los y las dispuestas a participar están convocados a las 11.00 horas en la Plaza para dirigirse a un tramo del curso del río Aixola y a la retirada de suciedades. Los participantes tras concluir la labor disfrutarán de un lunch. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de Elgetako Gazte Asanblada.

Los organizadores destacan que el programa junto a la limpieza de los cauces tiene además una vocación pedagógica y didáctica.

