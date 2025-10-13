Conocimientos básicos para crear un huerto de hierbas medicinales

J. A. M. Elgeta. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Saber cómo y qué plantar para poder montar un huerto de hierbas medicinalesd es la posibilidad que da mañana un taller sobre la materia que se desarrollará en la biblioteca, a partir de 18.00 horas. Correrá a cargo de la especialista Oihane Lekunberri. Lleva 13 años en el caserío Biezko trabajando con hierbas curativas, la aromaterapia y la agroecología en base plantas locales. Usa sus propiedades para preparar elaboraciones.

El taller tendrá una duración de dos horas y es parte del programa 'Hamabostaldi Berdea'.

Mañana podólogo

Desde las 08.45 horas se desarrolla mañana la consulta abierta del podólogo que organiza Xalbadorpe. Para consultar si quedan horas libres y coger cita previa deben llamar al 653 741 964.