Representación de 'La fiesta de la Madonna' que también visitó Espaloia. O.A. T.

Elgeta

'Clarabett, tu cabaret' llega mañana a Espaloia con Oroimena Antzerki Taldea

La representación, con acceso gratuito para todo el público e impulsada por Xalbadorpe Jubilatu Elkartea, comenzará a las 17.00 horas

Juan Antonio Migura

elgeta.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El telón de Espaloia se abre mañana a las 17.00 horas para disfrutar de la obra teatral 'Clarabett, tu cabaret' a cargo de Oroimena Antzerki Taldea. Se trata de una compañía fundada en el programa de animación de la ONCE y cuyos actores y actrices sufren ceguera o discapacidad visual grave. Limitaciones que no les impiden montar variedad de obras y realizar giras.

Entre sus salidas Elgeta es una plaza fija por la invitación de la asociación de jubilados Xalbadorpe. El pase en el escenario local está abierto a todos los vecinos.

La compañía y Xalbadorpe mantienen un estrecho vínculo desde que en 2017 acudieran por primera vez a Espaloia. Todas las producciones que han estrenado desde la fecha han pisado las tablas de la sala multiusos.

Mañana, con dirección de Mari Carmen Holgado, el grupo de actores y actrices presenta una historia de intrigas y venganza enclavadas en un convento que acoge un cabaret arruinado «que está montando un nuevo espectáculo para intentar salir del bache económico en el que se encuentra. Mientras ensayan, regresa al local una gran diva del cabaret. Ella esconde un oscuro pasado y su regreso tiene una desagradable intención», apuntan desde la compañía.

