El campeonato de frontenis se juega en tres fines de semana de noviembre

Finalistas y organizadores de la edición de 2024 del campeonato de frontenis tras la entrega de trofeos

Juan Antonio Migura elgeta. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El frontenis es una de las prácticas deportivas que más seguidores tiene en el municipio como confirma cada año el campeonato que se organiza por un grupo de aficionadas a esta disciplina.

La edición de 2025 tendrá lugar en el frontón municipal en noviembre. Aprovechan las promotoras los dos primeros fines de semana, los del 1 y 2, y 8 y 9, para celebrar los cruces de las liguillas tanto en la categoría masculina como la femenina. Para el 15 y 16 de noviembre han previsto la disputa de las semifinales y las finales.

La inscripción por pareja es de 15 euros y está abierta hasta el 24 de octubre entrando en contacto con las organizadoras o en fronteniselgeta@gmail.com.

La competición es para jugadoras y jugadores de nivel aficionado. Las promotoras de la nueva edición quieren destacar la colaboración del Ayuntamiento y de los sectores comercial y hostelero local que permiten sustentar el campeonato.