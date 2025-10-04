Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Finalistas y organizadores de la edición de 2024 del campeonato de frontenis tras la entrega de trofeos

Elgeta

El campeonato de frontenis se juega en tres fines de semana de noviembre

Los y las aficionadas a la modalidad tienen abierto el plazo de inscripción de las parejas hasta el 24 de octubre

Juan Antonio Migura

elgeta.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Comenta

El frontenis es una de las prácticas deportivas que más seguidores tiene en el municipio como confirma cada año el campeonato que se organiza por un grupo de aficionadas a esta disciplina.

La edición de 2025 tendrá lugar en el frontón municipal en noviembre. Aprovechan las promotoras los dos primeros fines de semana, los del 1 y 2, y 8 y 9, para celebrar los cruces de las liguillas tanto en la categoría masculina como la femenina. Para el 15 y 16 de noviembre han previsto la disputa de las semifinales y las finales.

La inscripción por pareja es de 15 euros y está abierta hasta el 24 de octubre entrando en contacto con las organizadoras o en fronteniselgeta@gmail.com.

La competición es para jugadoras y jugadores de nivel aficionado. Las promotoras de la nueva edición quieren destacar la colaboración del Ayuntamiento y de los sectores comercial y hostelero local que permiten sustentar el campeonato.

