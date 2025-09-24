El Ayuntamiento renovará el cargo de juez de paz y abre plazo a las candidaturas

J. A. M. elgeta. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Las personas interesadas en asumir las funciones de juez de paz en el municipio tienen abierto el plazo en el Ayuntamiento hasta el de 9 de octubre para presentar su candidatura. Las funciones están detalladas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del pasado 19 de septiembre. Entre las candidaturas el consistorio elegirá un juez de paz titular y un sustituto antes de finales de año.

Euskal dantzak

Hasta mañana, inclusive, está abierto el plazo para apuntarse en los cursos de 'euskal dantzak' que impulsa el Ayuntamiento. Inscripción a través del formulario que se descarga del código QR disponible en los carteles. Las clases se desarrollarán desde octubre los viernes de 16.15 a 18.15 horas en dos grupos en el gimnasio del polideportivo. Cuota anula es de 75 euros.