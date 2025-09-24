Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Elgeta

El Ayuntamiento renovará el cargo de juez de paz y abre plazo a las candidaturas

J. A. M.

elgeta.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Las personas interesadas en asumir las funciones de juez de paz en el municipio tienen abierto el plazo en el Ayuntamiento hasta el de 9 de octubre para presentar su candidatura. Las funciones están detalladas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del pasado 19 de septiembre. Entre las candidaturas el consistorio elegirá un juez de paz titular y un sustituto antes de finales de año.

Euskal dantzak

Hasta mañana, inclusive, está abierto el plazo para apuntarse en los cursos de 'euskal dantzak' que impulsa el Ayuntamiento. Inscripción a través del formulario que se descarga del código QR disponible en los carteles. Las clases se desarrollarán desde octubre los viernes de 16.15 a 18.15 horas en dos grupos en el gimnasio del polideportivo. Cuota anula es de 75 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento renovará el cargo de juez de paz y abre plazo a las candidaturas