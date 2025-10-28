El Ayuntamiento detalla hoy sus servicios para los mayores de 65 años

Juan Antonio Migura elgeta. Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento sale a la calle con convocatoria que tendrá lugar hoy de una reunión dirigida al vecindario de mayores de 65 años. La primera autoridad local, Ibon Unzetabarrenetxea, la concejal Saioa Alberdi, y la técnico de servicios sociales, Ainara Gabilondo, explicarán y detallarán los recursos que ofrecen el consistorio y otras instituciones públicas para el grupo de edad de los mayores.

El encuentro tendrá lugar desde las 17.00 horas en Ozkarbi Elkartea. Además de la presentación, los participantes tendrán ocasión de realizar directamente aportaciones y peticiones de mejoras a los responsable profesionales y políticos de la gestión de los servicios sociales. Despedida con un chocolate y unos bizcochos.

Astrotopaketak

Esta tarde la bibliotecará de 18.30 a 19.30 horas acoge un nuevo encuentro de Astrotopaketak impulsado por Ilatargi Astronomi Taldea.

La cita, abierta al público infantil y adulto, abordará el tema de los eclipses y una serie de conceptos generales sobre los mismo para facilitar la interpretación y comprensión de este fenómeno astronómico.