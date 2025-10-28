Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

El Ayuntamiento detalla hoy sus servicios para los mayores de 65 años

Se celebrará una reunión abierta a partir de las 17.00 horas en Ozkarbi Elkartea donde también podrán plantear propuestas

Juan Antonio Migura

elgeta.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El Ayuntamiento sale a la calle con convocatoria que tendrá lugar hoy de una reunión dirigida al vecindario de mayores de 65 años. La primera autoridad local, Ibon Unzetabarrenetxea, la concejal Saioa Alberdi, y la técnico de servicios sociales, Ainara Gabilondo, explicarán y detallarán los recursos que ofrecen el consistorio y otras instituciones públicas para el grupo de edad de los mayores.

El encuentro tendrá lugar desde las 17.00 horas en Ozkarbi Elkartea. Además de la presentación, los participantes tendrán ocasión de realizar directamente aportaciones y peticiones de mejoras a los responsable profesionales y políticos de la gestión de los servicios sociales. Despedida con un chocolate y unos bizcochos.

Astrotopaketak

Esta tarde la bibliotecará de 18.30 a 19.30 horas acoge un nuevo encuentro de Astrotopaketak impulsado por Ilatargi Astronomi Taldea.

La cita, abierta al público infantil y adulto, abordará el tema de los eclipses y una serie de conceptos generales sobre los mismo para facilitar la interpretación y comprensión de este fenómeno astronómico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento detalla hoy sus servicios para los mayores de 65 años