Elgeta

Astronomía y euskera de la mano con la iniciativa de Astrotopaketak

J.A.M.

elgeta.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Los colectivos de apoyo al euskera de la comarca se suman a Astrotopaketak para participar en una observación el próximo viernes, 10 de octubre, que partirá a las 20.00 horas desde la Plaza para desplazarse hasta los puntos elegidos para colocar los telescopios y disfrutar de la Luna, Saturno, la galaxia y la nebulosas. Las y los interesadas tienen de plazo abierto hasta el 7 de octubre.

Homenaje en Asentzio

El homenaje a los resistentes del frente de Intxorta en su 89 aniversario tiene lugar hoy, a las 13.00 horas en Intxortako Atea. Alas 11.00 horas parte de la calle una visita guiada que cierran con una representación. Una y otra cita cortan la carretera a Asentzio de 12.00 a 14.00 horas en su triple vertiente de Elgeta, Kanpanzar y Angiozar.

