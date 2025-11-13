Los artistas del futbolín tienen cita mañana en el campeonato de Ozkarbi

J. A. M. elgeta. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Puntería, habilidad y potencia en el giro de muñecas serán mañana los que decidirán los nuevos campeones del futbolín en Ozkarbi Elkartea.

La competición, que ya tuvo un exitoso precedente en 2019, repite fórmula dentro del programa Azaroa Ozkarbin, que programa citas culturales abiertas en la sociedad cada año.

Las partidas darán comienzo a las 18.00 horas para medirse en la categorías de 10 a 15 años por un lado y la de mayores de 16 años por otro.

La inscripción es gratuita, para participar no es necesarios ser socio de Ozkarbi Elkartea y tras la entrega de trofeos los participantes tendrán algo para picotear.

Para el siguiente viernes, día 21, desde las 18.30 horas llegan las tiradas del campeonato de bolos en Bolatoki municipal.

La competición en la modalidad de tres txirlos se desarrolla por categorías: los y las de 6 a 12 años tendrán una inscripción de un 1 euro, el grupo de 13 a 16 años depositarán dos euros, y de 17 años en adelante por cinco euros la inscripción.

En esa fecha el anticipo de los lanzamientos de bolos será la fiesta infantil que celebrarán desde las 17.30 horas en la sede de la sociedad.