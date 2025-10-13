Triunfo con remontada por 1 a 2 en Tolosa para un BKE invicto

El División de Honor Regional lograba sumar los tres primeros puntos como visitante el sábado en Berazubi en un encuentro muy disputado ante el ... Tolosa donde se vieron obligados a superar en diez minutos el gol de los papeleros en tramo final del encuentro.

En el 77 se adelantaba los de casa y cuatro minutos después desde los once metros Ibai Leizeaga Sanchez ponía la igualada que rompía en el minuto 87 Iker Etxaniz Unanue.

El conjunto de Iker Ruiz de Larramendi es el único de los 18 de la tabla que todavía no ha sido vencido. Ocupan la sexta plaza con 9 puntos fruto de dos triunfos y tres igualadas. La próxima jornada reciben al Beasain que dispone del mismo número de puntos.

La formación femenina del mismo nivel, el domingo en Agorrosin, se tuvo que conformar con un reparto de puntos ante el Lagun Onak. Las azpeitiarras abrieron el marcador en el minuto 30 y las mahoneras empujaron en busca de la victoria. Se quedaron a medio camino al alcanzar un empate que llegó fruto de la presión que se tradujo en un gol en propia puerta del Lagun.

Son cuartas con ocho puntos a uno de segundas y terceras y a cuatro de las líderes de Oiartzun.

El primera regional de BKE superó el sábado en Ipintza por 5 a 1 al Ikasberri. Dobletes goleadores de Iosu Herran Ugarte y Peio Arana Garitano, y uno más de Javier Sanchez Henao.

Salto en la tabla

El juvenil de la liga nacional sube cinco posiciones tras vencer el sábado en Asti por 0 a 3 al Zarautz. Son duodécimos con cinco puntos. Solo uno más que el farolillo rojo. En la visita a los costeros los bergareses decantaron el encuentro en el segundo periodo con los de goles de Almedi Mujika Astigarraga en el minuto 64, Iker Urkiola Landa en el 74, y dos más tarde el definitivo de Adei Garmendia Goikoetxea.

La próxima fecha reciben en Agorrosin a Deportivo Alavés que viajará sin conocer la derrota.