Celebración de los juveniles en Asti tras el primer triunfo. BKE

Bergara

Triunfo con remontada por 1 a 2 en Tolosa para un BKE invicto

El juvenil nacional suma la primera victoria de la campaña en la quinta jornada por 0 a 3 en la visita a Zarautz

Juan Antonio Migura

Bergara

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El División de Honor Regional lograba sumar los tres primeros puntos como visitante el sábado en Berazubi en un encuentro muy disputado ante el ... Tolosa donde se vieron obligados a superar en diez minutos el gol de los papeleros en tramo final del encuentro.

