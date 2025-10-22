Las sénior invictas de balonmano buscan el liderato en solitario

J. A. M. BERGARA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El sénior femenino de balonmano en la división de plata provincial en su segunda campaña pondrá en juego este fin de semana el liderato del grupos dos frente al Pulpo, en Labagaraieta, en un encuentro que mide a las dos formaciones, hasta la fecha, invencibles en el campeonato.

Las bergaresas del Mondragon Lingua BKE sumaron dos puntos más en la última jornada con un 27 a 38 goles ante Donibane Eskubaloia.

Sustentaron el triunfo, en choque bastante cómodo, en la solvencia defensiva y ofensiva. Abrieron con un parcial de 2 a 6 goles. Este margen relajó la defensa mahonera y al descanso se fueron con una ventaja más corta con un 14-17.

En el segundo periodo aumentaron la intensidad en los primero minutos y lograron un colchón de puntos aprovechando las facilidades en ataque. A pesar de no realizar muy buena defensa, no sufrieron para establecer el definitivo 27-38.

Un poco más de concentración en el cierre tendrán que mostrar frente al Pulpo, muy resolutivo ante las porteras y con una alta capacidad artillera. Han logrado 105 goles de tres partidos frente a los 93 de las bergaresas.

Derrota que duele

El Soraluce BKE sénior masculino de la primera provincial encajó la primera derrota de la campaña en casa por la mínima ante el Zarautz. Un 25 a 26 que dejó mal sabor de boca.

Saltaron a la cancha de Labegaraieta muy concentrados en ataque y defensa para conseguir en 20 minutos un 10 a 5. Una ventaja que se vino abajo por la falta de fluidez ofensiva. «Regalamos balones, fallamos ocasiones fáciles de gol, y nos fuimos del partido. Los zarauztarras marcaron el parcial para ponerse por delante en el marcador y fuimos al descanso 12 a 13», apuntan desde el banquillo del BKE.

La reanudación fue de igualdad máxima con ventajas de un gol para unos y otros. Los costeros en los últimos minutos lograron una ventaja de dos que obligó al BKE a arriesgar y atacar en bloque dejando vacía la portería.

Consiguieron acercarse en el marcador y contaron con un penalti a 17 segundos que transformaron. Los zarauztarras sacaron muy rápido y marcaron para ganar a un Soraluce BKE que con cuatro puntos es séptimo.